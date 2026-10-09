Суд не отправил под домашний арест следователя по делу об украшениях Лерчек
09.10.2026, 17:21
Басманный районный суд Москвы отклонил ходатайство о домашнем аресте следователя Никиты Тулупова по делу об утере драгоценностей блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе Мосгорсуда. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что московская прокуратура отменила постановление следствия о возбуждении уголовного дела.
Никита Тулупов — следователь УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) Москвы. Ему вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) из-за изъятых при обыске украшениях Лерчек. По этой статье следователю грозит до 10 лет заключения.
Как узнал «Ъ», во время расследования уголовного дела Лерчек у блогера при обыске изъяли несколько десятков брендовых украшений, а также дорогостоящих часов. По версии защиты, имущество не оформили как вещественное доказательство и не арестовали. Следователь неоднократно отказывался возвращать украшения. Вскоре стало известно, что в документе об изъятии имущества было указано одно количество пропавших украшений, а в постановлении о назначении экспертизы — другое.