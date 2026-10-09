Суд не отправил под домашний арест следователя по делу об украшениях Лерчек

Никита Тулупов — следователь УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам (ТиНАО) Москвы. Ему вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК) из-за изъятых при обыске украшениях Лерчек. По этой статье следователю грозит до 10 лет заключения.