Новым сенатором от липецкого облсовета станет Герой России Евгений Саввин
09.10.2026, 18:00
Фракция «Единой России» (ЕР) в новом созыве Липецкого областного совета депутатов предложила наделить полномочиями сенатора от законодательной власти региона 32-летнего Героя России и участника специальной военной операции на территории Украины Евгения Саввина. Об этом сообщили в облсовете по итогам заседания фракции.
Евгений Саввин был избран в новый созыв облсовета по списку ЕР. Предыдущий сенатор от Липецкого облсовета Максим Кавджарадзе по итогам выборов стал депутатом Государственной думы от региона.
Подполковник Евгений Саввин является уроженцем Тербунского округа Липецкой области. Звездой Героя России он был награжден в декабре прошлого года. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказывал, что под командованием господина Саввина были освобождены три населенных пункта Левадное, Комар, Малиевка Днепропетровской области Украины.