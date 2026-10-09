Минюст объявил иноагентом ресурс «Плохая куряночка»
09.10.2026, 17:36
Министерство юстиции России внесло в список иноагентов Telegram-канал «Плохая куряночка», кинокритика Тимура Алиева, новосибирского активиста Романа Малоземова, а также блогеров Ишмурата Хайбуллина и Муслима Сатуева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Все внесенные в список лица, по версии Минюста, распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти и проводимой ими политике. «Плохая куряночка» (иноагент), среди прочего, распространяла материалы других иноагентов и недостоверную информацию об избирательной системе России.
Из реестра иноагентов исключены ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы» и ООО «ЛЮДИ». Причина — ликвидация.