С «Курского бетонного завода» решили взыскать 304 млн рублей

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ВСК) о взыскании в солидарном порядке 931,5 млн руб. со столичного ООО «Фабрика надежных проектов» Александра Жилина, ярославского ООО «Производственная компания "Ритм"» Татьяны Бурыбиной и ООО «Курский бетонный завод» Сергея Калуцкого. Согласно решению суда, курскому предприятию предстоит заплатить 303,8 млн руб.

С «Фабрики надежных проектов» решили взыскать 701,2 млн руб., с «Ритма» — 8,5 млн руб.

В октябре 2024 года ВСК потребовала с бетонного завода и «Фабрики надежных проектов» 621,6 млн руб. в солидарном порядке, в частности за неотработанный аванс по договору. Требования к столичной компании на 150 млн руб. были выделены в отдельное производство. До решения по этому делу рассмотрение иска уже только к «Курскому бетонному заводу» приостановлено, следует из картотеки арбитражных дел.

В апреле 2025 года арбитражный суд города Москвы принял к производству иск ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» о взыскании 270 млн руб. с «Курского бетонного завода». Ближайшее заседание по нему назначено на 24 сентября. В мае тот же ФГУП потребовал 245,3 млн руб. с «Фабрики надежных проектов». Заявление оставили без движения до сегодняшнего дня. Курское предприятие может выступить в этом деле третьим лицом.

Алина Морозова