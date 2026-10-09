Джанни Инфантино прирос шансами

В 2004 году он вошел в совет Канадской футбольной ассоциации, в 2005-м стал ее вице-президентом, а в 2012-м — президентом. Вскоре он начал переговоры с FIFA о возможности принять чемпионат мира. Со временем эта инициатива превратилась в совместную с США и Мексикой заявку. В 2018 году эта заявка победила, а минувшим летом мировое первенство в трех странах состоялось (на канадских стадионах прошли 13 матчей из 104).