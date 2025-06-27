Налоги потянулись за криптосделками

Торговля криптовалютой через личные банковские карты физических лиц может считаться предпринимательством. В Ростовской области отклонили иск, в котором местный бизнесмен оспаривал доначисление 5,4 млн руб. налогов. ФНС ранее посчитала, что криптосделки с выводом денег на частные счета не подпадают под НДФЛ, а сборы должны рассчитываться по большей ставке. “Ъ FM” пообщался с криптобизнесменом и узнал подробности истории. Тему продолжит Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Криптокоуч из Ростова-на-Дону Дмитрий Никитюк операции трехлетней давности задекларировал как частное лицо. Суд вслед за ФНС посчитал, что из 150 млн руб., прошедших через его счета, около 90 млн руб. — налогооблагаемая база. При этом деньги выводились через десятки банковских карт. Свою деятельность предприниматель называет криптоарбитражем и с доначислениями не согласен: «Я не планирую ничего вносить, я никому ничего не должен. Фактического заработка намного меньше. А касаемо дропперства, ничего не прилетит, потому что все это было до введения новых законов, поэтому это исключено».

Сделки, тем более с прибылью, и есть ни что иное, как предпринимательство, так что суд зафиксировал очевидное, считает эксперт по налогообложению на криптовалютном рынке, управляющий консалтингового агентства Parallax Михаил Успенский: «Любая деятельность, в результате которой человек регулярно получает прибыль, признается предпринимательством. Все дело в том, что у конкретного предпринимателя в этот момент было зарегистрировано ИП. Чтобы понизить свои налоговые обязательства, он сказал, что эти доходы не являются предпринимательскими, а значит, он может применять обычную систему НДФЛ, которая позволяет вычесть расходы и обложить только разницу».

Внимание налоговиков к фигуре ростовчанина привлекло участие в его операциях иностранного банка и вывод денег в рубли, а присутствие в схеме сторонних частных лиц ставит еще и вопрос о дропперстве, заметил основатель юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин:

«Данный кейс имеет много индивидуальных характеристик. В частности, это использование не только российских банков, но и турецкой организации, и вовлечение третьих лиц, которые, видимо, тоже не особо аккуратно себя вели. Криптовалюта является второстепенным элементом.

Первичны вход и выход рублей из страны, перевод на иностранные счета, достаточно большие трансакции именно с нацвалютой со счета на счет и между третьих лиц».

На сайте Никитюка, который проводит онлайн-тренинги по обучению работе с криптовалютой, говорится, что его команда имела дело с ежедневным оборотом в $850 тыс. Такие суммы не могли не насторожить налоговиков, рассуждает член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют и гендиректор NGE FARM Дмитрий Зуев: «Человек заключал какой-то валютный контракт. Для этого ему нужен был статус ИП, чтобы проще было толкать деньги за границу. Он закупал криптоактивы и здесь их продавал с маржой. Каждому, от кого я это слышал, я говорил: "Ребята, к вам, безусловно, придут". Это было понятно.

Доначисленные налоги — это не единственная, к сожалению, ответственность, с которой столкнутся предприниматели, участвовавшие в данных сделках».

Условий для того, чтобы так называемый криптоарбитраж был удобен, не создано, а вынужденное привлечение дропперов потенциально может обернуться проблемами не только с налоговиками, подчеркнул основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов: «Человек, что называется, попал на радар. ФНС ему сказала, что раз он торговал криптой, то должен был ее вести по расчетному счету. Налоговая, естественно, не принимает скриншоты с бирж, ордера, и начисляет налог на всю сумму. Есть позиция суда, которую сейчас любая другая инстанция может взять на вооружение. Все делается через карты, и это то, что называется дропперство. Вопрос в том, как вести эту деятельность законно».

Президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за дропперство 24 июня. Он начнет работать с 4 июля.

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Станислав Крючков