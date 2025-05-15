Обналичьтесь, миллионы

Несмотря на все меры борьбы с дропперством в РФ, пока мошенники, привлекающие граждан в качестве посредников при переводе и обналичивании похищенных средств, действуют эффективнее. Число дропперов стремительно растет — по экспертным оценкам, в эту деятельность вовлечены миллионы людей. В такой ситуации власти готовы пойти на радикальные меры, важнейшей из которых станет введение уголовной ответственности за такое посредничество уже в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С 15 мая вступили в силу новые ограничения для борьбы с дропперами. Согласно поправкам к закону «О национальной платежной системе», кредитные организации вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа (ЭСП) в том случае, если сведения о клиенте или его банковских реквизитах содержатся в базе данных ЦБ. Если банк не заблокировал карту или доступ к онлайн-банкингу, для такого клиента вводится лимит — он не сможет переводить себе или другим людям больше 100 тыс. руб. в месяц. Ограничение действует, пока сведения о человеке находятся в базе данных ЦБ. Чтобы совершить перевод на сумму, превышающую установленный лимит, необходимо обратиться в отделение банка с документом, удостоверяющим личность.

Дропперами (дропами) называют участников мошеннических схем, связанных с переводом или обналичиванием средств. Мошенники используют банковские счета или карты дропа, на которые зачисляются похищенные деньги или средства для проведения нелегальных платежей. Дроп не является инициатором мошенничества, его используют, чтобы «не засветиться» и усложнить цепочку преступных операций.

Противодействие дропам ведется по двум направлениям: в рамках процедур антифрода (ФинЦЕРТ Банка России) и в рамках законодательства ПОД/ФТ (в частности, закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; ФЗ-115).

С пострадавшими и без

«В ФинЦЕРТ речь идет о гражданах, чьи карты являлись получателями по мошенническим операциям и операциям без добровольного согласия клиента, по ним есть обращения пострадавших об украденных средствах, что в том числе подтверждается и правоохранительными органами»,— пояснили в ЦБ.

При этом инструменты ПОД/ФТ «противодействуют дропам, по счетам которых проводит свои операции теневой бизнес, например платежи по ставкам в нелегальных онлайн-казино, переводы незаконных криптообменников, оплата пиратского контента, наркотиков и так далее», пояснил регулятор. Однако по таким операциям отсутствуют обращения граждан, поскольку нет пострадавших.

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Меры и ограничения в отношении дропов в рамках антифрода и в рамках антиотмывочного законодательства различаются. Рисковым клиентам по ПОД/ФТ банки в рамках договорных отношений могут отказывать в проведении операций, ограничивать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО) и отдельным услугам, например снятию или внесению наличных, проведению P2P-переводов.

В рамках антифрод-процедур с середины прошлого года действуют дополнительные механизмы защиты граждан. Банки получили право приостанавливать доступ к ДБО дропам, если сведения о них или об их ЭСП содержатся в соответствующей базе ЦБ (поступают от МВД в рамках автоматизированного информационного обмена). По данным регулятора, в рамках данных мер системно значимые банки ежедневно «охлаждают» в среднем около 20 тыс. переводов на подозрительные реквизиты.

Числом и умением

Банк России раскрывает данные лишь о дропах в рамках ПОД/ФТ, в соответствующей базе регулятора на конец 2024 года их было более 700 тыс. Дропы, которых используют мошенники, попадают в иную базу, данные о них в ЦБ не раскрыли. Участники рынка и эксперты оценивают число дропперов во много раз больше. «Совокупная аудитория за 2023–2025 годы с учетом "одноразовых" помощников мошенников и тех, кто уже выбыл из схем, оценивается в 8–12 млн человек»,— оценивают в компании «Информзащита». Из них на долю мигрантов и нерезидентов приходится около 30–35%, отмечают в компании.

По данным Сбербанка, в России действует около 2 млн дропперов. «При этом дропы переходят в офлайн в связи с усилением антифрод-защиты банковской системы»,— отмечают в банке.

Уже в 2025 году было зафиксировано активное использование мошенниками курьеров-дропов — «под различными предлогами направляют курьеров непосредственно к жертве, чтобы они забрали наличные средства, сбережения и ценные вещи», отмечают в Сбербанке. «С февраля 2025 года ежемесячно прибавляется около 80 тыс. новых дропперов»,— оценивают в «Информзащите».

«Количество дропов растет, так как растут привлекательность и удобство банковских сервисов, а уровень ответственности за такого рода действия низкий»,— считает руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров. Отчасти именно это приводит к такому росту объема мошенничества. Только по данным ЦБ, в 2024 году объем операций без согласия клиента превысил 27,5 млрд руб., почти в два раза перекрыв показатель предшествующего года.

При этом видоизменяется использование банковских карт дропперами. По данным ЦБ, в 2025 году доля дропов, которые открывали счета одновременно в двух и более банках, по сравнению с прошлым годом выросла с 1% до 35%. «Если в 2023 году мы видели, что дропы могут длительное время находиться на обслуживании в банках и средний срок работы их карт превышал два месяца, то в прошлом году срок их жизни стал стремительно снижаться»,— отметили в Банке России. При этом число банков, используемых одним дропом, также растет: если в 2023 году это, как правило, был один банк, то в 2025-м — до 30 банков, приводят данные в ЦБ.

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По данным «Информзащиты», модель выявления выглядит следующим образом. Выявляются поведенческие триггеры: всплеск P2P-платежей, множественные входы с разных IP-адресов, серии переводов на третьих лиц, пересечение со стоп-листами ЦБ. Далее рассматривается операционный контекст этих операций: высокий риск кодов MCC (онлайн-казино, криптобиржи), подозрительные маркетплейс-кошельки. После внутренней блокировки данные уходят в ЦБ для пополнения базы, в МВД — при наличии признаков уголовного состава, в НСПК — для межбанковского единого стоп-листа, указывают в «Информзащите». «Крупнейшие участники рынка информбезопасности совместно с ЦБ разработали онлайн-мониторинг трансакций физлиц в реальном времени»,— отмечают в Positive Technologies. В частности, «используются технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, благодаря чему значительно сократились сроки жизни карт дропов».

В настоящее время карта дропа может жить разное время в зависимости от схемы ее использования. «Если это так называемые фермы из большого количества карт, проводящих небольшой объем операций, или карта, принимающая деньги только от небольшого круга заранее известных контрагентов, то срок ее жизни может достигать десяти дней»,— поясняют в ЦБ. Если это карта, «использующаяся под так называемый залив, когда в короткий промежуток времени на нее хотят перевести максимально возможный объем денежных средств, то такая карта может жить и 15 минут», отмечает регулятор.

Кредитные организации активно сотрудничают между собой и с правоохранительными органами для своевременной блокировки денег на счетах дропперов. «Благодаря совместной работе с начала 2025 года со счетов дропперов из разных кредитных организаций Сбербанк помог вернуть россиянам более 1 млрд руб., что уже больше, чем за весь 2024 год»,— приводят данные в «Сбере». «За год банк заблокировал более 1,5 млрд руб., похищенных у клиентов. Потерпевшим за два года было возвращено более 380 млн руб. со счетов дропов»,— отмечает вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин. По его словам, банки выявили в 2024 году более 148 тыс. дропов, что в 5,5 раза больше, чем в 2023-м. Однако, учитывая угрожающие темпы роста масштабов дропперства, принимаемых мер явно недостаточно.

Грядет борьба системная

С 1 июня 2025 года у Росфинмониторинга появятся полномочия по приостановке операций граждан в рамках борьбы с дропперами (в рамках поправок к 115-ФЗ, принятых в конце 2024 года). Росфинмониторинг сможет направлять в банки требования о приостановке операций того или иного клиента на срок до десяти дней, если есть одно из двух оснований: подозрение в финансировании экстремистской деятельности или легализации денег, полученных преступным путем.

Кроме того, в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который запрещает банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Он также призван бороться с дропперством, в которое часто вовлекается именно молодежь.

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И наконец, давно ожидаемое введение уголовной ответственности за дропперство. Правительство РФ внесло соответствующий законопроект в Госдуму 2 мая. Поправки предлагаются к ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). «В данный момент в российском законодательстве отсутствует прямая уголовная ответственность для дропов»,— поясняет руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. «Попытки привлечь дропов и дроповодов к уголовной ответственности по действующей редакции ст. 187 УК РФ потерпели неудачу, что недавно подтвердил Верховный суд РФ»,— отмечает управляющий партнер АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов. По словам адвоката Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Ивана Александрова, на сегодняшний день значительная часть деяний, обозначаемых словом «дропперство», сама по себе не образует состава какого-либо преступления, а может рассматриваться лишь «как часть объективной стороны соответствующих преступлений, для совершения которых использовались дропы». Законопроект призван устранить этот пробел, указал господин Григоренко.

Важно, что привлечение к ответственности предусмотрено только для тех, кто осознанно получал денежное вознаграждение за передачу своих реквизитов, карт или электронных кошельков мошенникам, отмечают в аппарате правительства.

«Получение денежного вознаграждения — это ключевой признак умысла, который отличает преступное поведение от действий обманутых жертв. Тех, кто передавал данные бесплатно (например, по незнанию или под давлением), к ответственности не привлекут»,— уверяет Дмитрий Григоренко. Мера ответственности определяется степенью вовлеченности: для дропов (тех, кто сознательно предоставлял свои реквизиты за вознаграждение) — до трех лет лишения свободы, денежный штраф 100–300 тыс. руб. либо исправительные работы; для дроповодов (организаторов схем) — до шести лет лишения свободы и возможный штраф от 300 тыс. до 1 млн руб.

Вместе с тем юристы и эксперты видят риски ошибочного применения описанных в законопроекте мер. «Среди основных рисков от принятия законопроекта в таком виде следует отметить дальнейшее усиление контроля за операциями, подходом к оценке клиентов, открытием новых карт и счетов, а также чрезмерный надзор за операциями действующих клиентов,— отмечает партнер АБ "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.— Для добросовестных клиентов с нестандартной финансовой активностью, а также для тех, чей уровень финансовой грамотности не столь высок, риски возникновения ответственности серьезно увеличиваются».

«Наша цель — не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем»,— заверил Дмитрий Григоренко. При этом, как считает Евгений Винокуров, «для эффективной борьбы с дропами нужно сделать их деятельность невыгодной». В частности, по мнению Дмитрия Ревякина, системным методом борьбы с дропами «может стать взыскание поступивших на их счета средств, в том числе возмещение за счет личного имущества дропов».

Ксения Дементьева, Юлия Пославская, Максим Буйлов