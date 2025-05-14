Дропперам обозначили «потолок»

ЦБ с 15 мая будет ограничивать банковские переводы для дропперов, потолок составит 100 тыс. руб. в месяц. Таким образом регулятор намерен бороться с теми, чья карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. Данные о них попадают в базу данных регулятора о мошеннических операциях. Кредитные организации также смогут приостанавливать действия карт и интернет-банкинга для тех, кто попал в черный список. Однако остается возможность при необходимости крупных переводов обратиться в отделение банка с паспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эксперты не исключают, что клиенты могут оказаться в списке дропперов по ошибке. Но у гражданина будет возможность доказать свою невиновность, пояснил вице-президент компании Mera Capital Group Валерий Петров: «Что касается этого закона, то, к сожалению, пока информация о дропперах будет доступна только банкам и правоохранителям. Граждане прямого доступа к этим данным не имеют. Поэтому клиенты банков смогут узнать о том, что они попали в эту базу, лишь в том случае, если их операции станут блокироваться, и, соответственно, они получат об этом уведомление. Если гражданин попадает в такую ситуацию, то первое, что нужно сделать, это обратиться с заявлением в любой из банков, где у него есть счета. Кредитная организация перенаправит в Банк России заявление с жалобой, которое будет рассмотрено. Также можно напрямую направить заявление в ЦБ, выбрав в качестве темы обращения информационную безопасность, и объяснить проблему.

Чтобы не попасть в список дропперов, необходимо следовать четырем простым правилам.

Прежде всего никогда не передавать свою банковскую карту в чужие руки, в том числе и ее фотографию. Второе — не использовать ее для осуществления каких-либо операций, прежде всего переводов, по просьбе чужих, незнакомых людей. Третье — не предоставлять никому доступ к своему онлайн-банкингу через телефон. И четвертое — не переводить назад никому ошибочно поступившие, деньги. Об этом надо просто сообщить в банк».

Вместе с тем новый закон об ограничениях для дропперов полностью не покончит с проблемой мошенничества, уверен генеральный директор компании Frank RG Юрий Грибанов: «Очевидно, что все связанные с этим вопросы такая мера не решит, но что-то предпринимать нужно. Что касается неудобств для простых клиентов банков, то какие-то локальные трудности могут возникнуть, особенно для тех, кто попал в этот список случайно, по ошибке системы либо сам стал жертвой мошенников, став дроппером не по собственной воле. Но таких людей будет очень мало, я думаю, что будет какая-то система, которая позволит им доказать свою невиновность. А для остальных это станет назиданием. Люди должны понять, что дропперство — это нарушение закона. Думаю, что дальше будут эти меры тестироваться, придумываться новые способы борьбы с мошенниками. Но то, что регулятор включился в это, очень правильно и хорошо».

Существуют три схемы, по которым работают дропперы. Первая — человек получает наличные от злоумышленника, вносит их на свой счет и переводит другим аферистам. Вторая — физлицу поступают деньги на карту, и он переводит их на другие счета или электронные кошельки. Третья — дроппер снимает в банкомате поступившие ему средства и передает мошенникам.

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Андрей Загорский