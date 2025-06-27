Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет санкций против России
Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет санкций против России на саммите 26 июня в Брюсселе. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи.
Глава Европейского совета Антониу Кошта
Фото: Ognen Teofilovski / File Photo / Reuters
«Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии»,— сказал он (цитата по ТАСС).
Как сообщило издание Index со ссылкой на источники, принятие 18-го пакета санкций заблокировала Словакия в лице премьер-министра Роберта Фицо, наложив вето.
По мнению премьер-министра, предложенные меры могут повлечь перебои в поставках газа и рост цен, а также нанести экономический ущерб из-за возможного нарушения контракта с «Газпромом». По его словам, убытки страны в этом случае могут достигнуть €20 млрд.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал текст документа Совета ЕС в поддержку Украины. Проект итогового заявления поддержали 26 из 27 стран ЕС. К обсуждению темы евроинтеграции Украины страны союза вернутся в октябре.
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