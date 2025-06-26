Венгрия заблокировала принятие саммитом Евросоюза итогового заявления по Украине. Главным пунктом документа являлся параграф о поддержке начала переговоров о приеме страны в объединение. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

Как следует из обращения, распространенного Европейским советом, проект итогового заявления поддержали 26 из 27 стран ЕС. К обсуждению темы украинской евроинтеграции государства союза вернутся в октябре.

Перед началом саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что по результатам опроса, проведенного в стране, 95% венгров высказались против допущения Украины в Евросоюз. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к украинским коллегам в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ): «Вчера МИД Украины заявил, что у венгерского народа нет права решать, поддерживают ли они вступление Украины в Евросоюз. Что ж, МИД Украины заблуждается» (цитата по «РИА Новости»).