ДСК выходит на набережную
Застройщик планирует вложить 9,57 млрд рублей в объекты у воронежского водохранилища
«Домостроительный комбинат» (ДСК, основатель — сенатор от региона Сергей Лукин) планирует возвести в Воронеже туристический комплекс на 8,6 га. Он расположится на Петровской набережной в рамках третьей очереди ее реконструкции. Объем предполагаемых вложений — 9,57 млрд руб. Инвестор намерен за четыре года построить апарт-отель, офисные помещения, коворкинг, гостиницу, ресторан, SPA-комплекс, фитнес-центр, яхт-клуб и культурно-инновационный центр. Эксперт считает, что заявленные объекты будут востребованы, но считает сроки строительства «слишком оптимистичными».
Реконструкция Петровской набережной ведется уже несколько лет
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
О новом проекте реконструкции третьей очереди Петровской набережной в Воронеже на выходных сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. Инвестором выступит один из крупнейших местных застройщиков — ДСК, рассказали «Ъ» в самой компании. Там же уточнили, что планируемые инвестиции в проект составят 9,57 млрд руб.
В компании пояснили, что планируют построить многофункциональный туристический комплекс «Конгресс-центр "Петровский"». В него должны будут войти пять зданий высотой от 4 до 9 этажей. В восточной части участка, на «мысе», планируется расположить четырехзвездочную гостиницу на 151 номер, включающую SPA-комплекс площадью 1,5 тыс. кв. м. на 100 посетителей и фитнес-центр на 1 тыс. кв. м., позволяющий принять до 70 человек. Также в здании будет ресторан на 240 посадочных мест с открытой видовой террасой.
В составе комплекса рядом с гостиницей должны возвести культурно-инновационный центр и яхт-клуб на 35 швартовочных мест с рестораном на территории площадью 300 кв. м. (до 75 посетителей). Кроме того, запланированы четырехзвездочный комплекс апартаментов, состоящий из двух зданий на 300 номеров, офисные помещения площадью 3 тыс. кв. м., «Визит-центр» с вестибюлем, IT-центром, детской зоной, коворкингом, зоной досуга, предприятиями обслуживания, сувенирной торговли и питания. На территории комплекса должны оборудовать многоэтажный паркинг.
Реализовать проект ДСК намерен за четыре года. Первый этап подразумевает строительство гостиницы, культурно-инновационного центра и парковки на 500 мест до 2027 года. Затем в 2028 году должны быть возведены апарт-отель на 150 номеров и яхт-клуб, а в 2029-м — второй блок еще на 150 номеров. Объем налоговых поступлений до 2040 года может составить 7,5 млрд руб. Комиссия по размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения уже поддержала проект, уточнил Александр Гусев. «Будем внимательно смотреть на оставшуюся территорию набережной и подумаем о ее функциональном использовании, внимательно изучим предложения инвесторов»,— отметил губернатор.
Планировавшая реализовать предыдущий проект благоустройства третьей очереди набережной ГК «Новострой» Виктора Владимирова отозвала свою заявку. В июле 2024 года «Новострой» в партнерстве с местным предпринимателем Сергеем Слабуновым заявляла о намерении вложить 2,3 млрд руб. в проект, подразумевавший строительство на участке 7,9 тыс. кв. м. за четыре года конгресс-холла, учебного медцентра, гостиницы с бизнес-центром и яхт-клуба с общепитом. «Новострой» должен был заняться проектированием и возведением, а Сергей Слабунов — управлением по разработанной им концепции.
На вопрос о причинах отказа от проекта господин Слабунов отметил, что «за проектом стоит очень уважаемый в регионе человек, представляющий область на самом высоком уровне: «Масштаб предполагаемого проекта также больше и объемнее того, который заявлялся в 2024 году. Вероятно, какие-то из этих факторов и повлияли на решение "Новостроя" отозвать заявку. Доподлинно мне это не известно».
В 2024 году в рамках третьей очереди реконструкции Петровской набережной в Воронеже также был анонсирован проект термальных комплексов. Его в октябре прошлого года представил исполнительный директор группы компаний «Терма Наутико» Виктор Скрилев. В Воронеже планируют за 1,2 млрд руб. к середине 2026 года построить три закрытых и четыре открытых бассейна круглогодичного использования, в том числе для занятий спортом, а также более 15 видов бань и саун.
Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств. Работы по первой очереди филиал «Россетей» «Воронежэнерго» уже завершил, в процессе сроки сдачи были сдвинуты, а стоимость проекта увеличилась с 762,2 млн до 1 млрд руб. Контракт на благоустройство второй очереди за 1,18 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38». Третья очередь проекта предполагает привлечение частных инвестиций, однако инфраструктура возводится за бюджетные средства. Так, в середине февраля «Воронежэнерго» получило подряд на строительство трансформаторной подстанции для инженерно-коммунальной инфраструктуры третьей очереди Петровской набережной. С компанией заключили контракт по цене в 20,6 млн руб. при начальной в 20,9 млн.
Концепция благоустройства Петровской набережной реализуется по проекту консорциума, разработанного под руководством МLА+ и победившего в 2019 году во всероссийском архитектурном конкурсе. В его рамках планируется создать экопарк федерального значения «Черноземноморье», где появятся девять инвестиционных блоков с пляжами, спортивными комплексами, пристанями, гостиницами, кафе, торговыми точками, яхт-клубом, питомником растений и многим другим. В 2019 году инвестиционная емкость всего проекта оценивалась в 11,5 млрд руб.
Глава воронежской строительной ГК «Бик» Дмитрий Большаков считает проект «достаточно амбициозным», но не сомневается в его эффективности. «Зона рекреации на территории Петровской набережной уникальна, это единственное такое место в Воронеже. Когда в ряд выстроятся все три очереди реконструкции, это будет красиво и функционально. В таком месте и при таком развитии набережной, конечно, все заявленные проекты будут востребованы, в том числе гостиницы и яхт-клуб. Единственное, на мой взгляд, заявлены слишком оптимистичные сроки возведения. Но в принципе, если есть финансы и желание, то все реализуемо»,— резюмировал господин Большаков.