ДСК выходит на набережную

«Домостроительный комбинат» (ДСК, основатель — сенатор от региона Сергей Лукин) планирует возвести в Воронеже туристический комплекс на 8,6 га. Он расположится на Петровской набережной в рамках третьей очереди ее реконструкции. Объем предполагаемых вложений — 9,57 млрд руб. Инвестор намерен за четыре года построить апарт-отель, офисные помещения, коворкинг, гостиницу, ресторан, SPA-комплекс, фитнес-центр, яхт-клуб и культурно-инновационный центр. Эксперт считает, что заявленные объекты будут востребованы, но считает сроки строительства «слишком оптимистичными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция Петровской набережной ведется уже несколько лет

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Реконструкция Петровской набережной ведется уже несколько лет

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

О новом проекте реконструкции третьей очереди Петровской набережной в Воронеже на выходных сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. Инвестором выступит один из крупнейших местных застройщиков — ДСК, рассказали «Ъ» в самой компании. Там же уточнили, что планируемые инвестиции в проект составят 9,57 млрд руб.

В компании пояснили, что планируют построить многофункциональный туристический комплекс «Конгресс-центр "Петровский"». В него должны будут войти пять зданий высотой от 4 до 9 этажей. В восточной части участка, на «мысе», планируется расположить четырехзвездочную гостиницу на 151 номер, включающую SPA-комплекс площадью 1,5 тыс. кв. м. на 100 посетителей и фитнес-центр на 1 тыс. кв. м., позволяющий принять до 70 человек. Также в здании будет ресторан на 240 посадочных мест с открытой видовой террасой.

В составе комплекса рядом с гостиницей должны возвести культурно-инновационный центр и яхт-клуб на 35 швартовочных мест с рестораном на территории площадью 300 кв. м. (до 75 посетителей). Кроме того, запланированы четырехзвездочный комплекс апартаментов, состоящий из двух зданий на 300 номеров, офисные помещения площадью 3 тыс. кв. м., «Визит-центр» с вестибюлем, IT-центром, детской зоной, коворкингом, зоной досуга, предприятиями обслуживания, сувенирной торговли и питания. На территории комплекса должны оборудовать многоэтажный паркинг.

Реализовать проект ДСК намерен за четыре года. Первый этап подразумевает строительство гостиницы, культурно-инновационного центра и парковки на 500 мест до 2027 года. Затем в 2028 году должны быть возведены апарт-отель на 150 номеров и яхт-клуб, а в 2029-м — второй блок еще на 150 номеров. Объем налоговых поступлений до 2040 года может составить 7,5 млрд руб. Комиссия по размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения уже поддержала проект, уточнил Александр Гусев. «Будем внимательно смотреть на оставшуюся территорию набережной и подумаем о ее функциональном использовании, внимательно изучим предложения инвесторов»,— отметил губернатор.

Планировавшая реализовать предыдущий проект благоустройства третьей очереди набережной ГК «Новострой» Виктора Владимирова отозвала свою заявку. В июле 2024 года «Новострой» в партнерстве с местным предпринимателем Сергеем Слабуновым заявляла о намерении вложить 2,3 млрд руб. в проект, подразумевавший строительство на участке 7,9 тыс. кв. м. за четыре года конгресс-холла, учебного медцентра, гостиницы с бизнес-центром и яхт-клуба с общепитом. «Новострой» должен был заняться проектированием и возведением, а Сергей Слабунов — управлением по разработанной им концепции.

На вопрос о причинах отказа от проекта господин Слабунов отметил, что «за проектом стоит очень уважаемый в регионе человек, представляющий область на самом высоком уровне: «Масштаб предполагаемого проекта также больше и объемнее того, который заявлялся в 2024 году. Вероятно, какие-то из этих факторов и повлияли на решение "Новостроя" отозвать заявку. Доподлинно мне это не известно».

В 2024 году в рамках третьей очереди реконструкции Петровской набережной в Воронеже также был анонсирован проект термальных комплексов. Его в октябре прошлого года представил исполнительный директор группы компаний «Терма Наутико» Виктор Скрилев. В Воронеже планируют за 1,2 млрд руб. к середине 2026 года построить три закрытых и четыре открытых бассейна круглогодичного использования, в том числе для занятий спортом, а также более 15 видов бань и саун.

Реконструкция Петровской набережной ведется несколько лет и финансируется за счет бюджетных средств. Работы по первой очереди филиал «Россетей» «Воронежэнерго» уже завершил, в процессе сроки сдачи были сдвинуты, а стоимость проекта увеличилась с 762,2 млн до 1 млрд руб. Контракт на благоустройство второй очереди за 1,18 млрд руб. летом 2023 года получила кисловодская «Передвижная механизированная колонна №38». Третья очередь проекта предполагает привлечение частных инвестиций, однако инфраструктура возводится за бюджетные средства. Так, в середине февраля «Воронежэнерго» получило подряд на строительство трансформаторной подстанции для инженерно-коммунальной инфраструктуры третьей очереди Петровской набережной. С компанией заключили контракт по цене в 20,6 млн руб. при начальной в 20,9 млн.

Концепция благоустройства Петровской набережной реализуется по проекту консорциума, разработанного под руководством МLА+ и победившего в 2019 году во всероссийском архитектурном конкурсе. В его рамках планируется создать экопарк федерального значения «Черноземноморье», где появятся девять инвестиционных блоков с пляжами, спортивными комплексами, пристанями, гостиницами, кафе, торговыми точками, яхт-клубом, питомником растений и многим другим. В 2019 году инвестиционная емкость всего проекта оценивалась в 11,5 млрд руб.

Глава воронежской строительной ГК «Бик» Дмитрий Большаков считает проект «достаточно амбициозным», но не сомневается в его эффективности. «Зона рекреации на территории Петровской набережной уникальна, это единственное такое место в Воронеже. Когда в ряд выстроятся все три очереди реконструкции, это будет красиво и функционально. В таком месте и при таком развитии набережной, конечно, все заявленные проекты будут востребованы, в том числе гостиницы и яхт-клуб. Единственное, на мой взгляд, заявлены слишком оптимистичные сроки возведения. Но в принципе, если есть финансы и желание, то все реализуемо»,— резюмировал господин Большаков.

Егор Якимов