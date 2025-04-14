Спортивно запрограммированные

Количество россиян, систематически занимающихся спортом, продолжает расти. Это следует из отчета Министерства спорта РФ, по данным которого, в 2024 году оно впервые превысило 80 млн человек. Это свыше 60% от общей численности населения. Цифры, обнародованные Минспортом, не противоречат тем, которые опубликовал ВЦИОМ. В его исследовании говорится, что с разной периодичностью физкультурой и спортом занимаются три четверти россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Количество занимающихся спортом в России достигло 80 млн человек, а к 2030 году, как считает министр спорта Михаил Дегтярев, возрастет до 100 млн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Количество занимающихся спортом в России достигло 80 млн человек, а к 2030 году, как считает министр спорта Михаил Дегтярев, возрастет до 100 млн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министерство спорта РФ 14 апреля опубликовало ежегодный сводный отчет, рассказывающий о деятельности ведомства. Самая интересная его часть касается оценки вовлеченности в занятия физкультурой и спортом. По данным Минспорта, в прошлом году количество занимающихся ими россиян выросло на 3,5% по сравнению с 2023 годом, достигнув 80,452 млн человек. Это соответствует доле в 60,3% от общего числа жителей России в возрасте от 3 до 79 лет.

Почему министерство может позиционировать цифру как свое достижение, понятно. Задача по резкому увеличению количества занимающихся физкультурой и спортом в стране была зафиксирована в качестве одной из ключевых в указе президента России Владимира Путина «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» от июля 2020 года. В нем ставилась задача довести их долю до 70% за десять лет.

Она выглядела чрезвычайно сложной. Дело в том, что в момент публикации указа доля не дотягивала даже до 45-процентной и была чрезвычайно низкой в сопоставлении с аналогичными показателями у большинства европейских стран и США. К тому же для ее постановки был выбран, казалось, не самый удачный момент: пандемия коронавируса сократила доступность спортивных сооружений и мероприятий.

Однако, несмотря на это, доля и вправду росла довольно бурными темпами. Причем на интенсивность роста не повлиял возникший вскоре другой негативный фактор.

В 2022 году на российскую спортивную отрасль обрушился целый пакет международных санкций, которые, как считалось, должны были отрицательно сказаться на популярности спорта в целом. Однако уже в период их действия, то есть буквально за два года, показатель «спортивной вовлеченности» граждан РФ скакнул с 50-процентного рубежа до 60-процентного, пусть в статистике ведомства важную роль играют не только виды, предполагающие серьезную двигательную активность. В десятку наиболее востребованных у россиян попали шахматы и даже спортивное программирование. Причем программирование с более чем 2,2 млн занимающихся расположилось на четвертом месте, уступив лишь волейболу, плаванию и вполне предсказуемо постоянно возглавляющему рейтинг футболу (3,5 млн занимающихся).

Комментируя эти данные на лекции для создателей и режиссеров креативных мероприятий мастерской управления «Сенеж», министр спорта РФ Михаил Дегтярев констатировал, что «спорт объединяет 80 млн человек», уточнив, что к 2030 году планируется довести показатель до 100 млн. «Это национальная цель»,— подчеркнул господин Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Не так давно, в конце прошлого года, Счетная палата РФ ставила под сомнение корректность некоторых подсчетов Министерства спорта после проведенного ею аудита ведомства. Претензии были и к статистике, касающейся как раз занимающихся физкультурой и спортом. Так, Счетная палата отмечала, что из подсчетов исключены граждане, имеющие противопоказания и ограничения для таких занятий, и что предоставленные федеральному органу от местных данные могут не учитывать «систематичность» занятий, а также факты регистрации людей в нескольких спортивных клубах сразу.

Кроме того, аудиторов удивил зафиксированный в документах бурный рост интереса к физкультуре и спорту во время пандемии коронавируса.

Впрочем, свежие цифры Минспорта РФ неплохо коррелируют с цифрами из обнародованного практически одновременно исследования ВЦИОМа, посвященного той же теме. 75% респондентов опроса сообщили, что «с разной периодичностью занимаются физкультурой и спортом». А среди молодежи (возрастная категория от 18 до 33 лет) доля таких людей еще выше — 85%.

В исследовании содержатся и рекомендации по «повышению привлекательности массового спорта». Они сводятся к повышению его «ценовой доступности», «пропаганде здорового образа жизни» и «улучшению соответствующей инфраструктуры». Важность последнего фактора ВЦИОМ иллюстрирует статистикой. В Москве и Санкт-Петербурге, где «созданы благоприятные условия для занятий спортом», «в среднем насчитывается в 1,4 раза больше "регулярных" спортсменов, чем в населенных пунктах других типов». «Региональные» же спортсмены «чаще отдают предпочтение видам спорта, не требующим специального оборудования и чрезмерных затрат,— бегу, спортивной ходьбе», в то время как в «обеих столицах лидирует фитнес».

Алексей Доспехов