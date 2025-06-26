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Коммерсантъ FM
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Пентагон запросил $961 млрд на оборону США

Пентагон предложил выделить $961 млрд на оборонные нужды США в 2026 финансовом году. Это следует из документа, опубликованного на сайте военного ведомства.

Документ предполагает выделение средств на следующие виды вооружений:

  • 24 истребителя F-35;
  • 21 самолет F-15;
  • две подводные лодки класса Virginia;
  • подводная лодка класса Columbia;
  • производство бомбардировщиков B-21;
  • 37 ракет THAAD;
  • 12 противоракет SM-3.

Кроме того, Вашингтон планирует потратить около $60 млрд на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады. Следующий финансовый год начинается в США 1 октября 2025 года и заканчивается 30 сентября 2026 года. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на следующий финансовый год запрашивал $1,01 трлн на оборону.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оборонное предприятие».

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