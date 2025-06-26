Пентагон запросил $961 млрд на оборону США

Пентагон предложил выделить $961 млрд на оборонные нужды США в 2026 финансовом году. Это следует из документа, опубликованного на сайте военного ведомства.

Документ предполагает выделение средств на следующие виды вооружений:

24 истребителя F-35;

21 самолет F-15;

две подводные лодки класса Virginia;

подводная лодка класса Columbia;

производство бомбардировщиков B-21;

37 ракет THAAD;

12 противоракет SM-3.

Кроме того, Вашингтон планирует потратить около $60 млрд на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады. Следующий финансовый год начинается в США 1 октября 2025 года и заканчивается 30 сентября 2026 года. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на следующий финансовый год запрашивал $1,01 трлн на оборону.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оборонное предприятие».