Пентагон запросил $961 млрд на оборону США
Пентагон предложил выделить $961 млрд на оборонные нужды США в 2026 финансовом году. Это следует из документа, опубликованного на сайте военного ведомства.
Документ предполагает выделение средств на следующие виды вооружений:
- 24 истребителя F-35;
- 21 самолет F-15;
- две подводные лодки класса Virginia;
- подводная лодка класса Columbia;
- производство бомбардировщиков B-21;
- 37 ракет THAAD;
- 12 противоракет SM-3.
Кроме того, Вашингтон планирует потратить около $60 млрд на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады. Следующий финансовый год начинается в США 1 октября 2025 года и заканчивается 30 сентября 2026 года. Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на следующий финансовый год запрашивал $1,01 трлн на оборону.
Подробнее — в материале «Ъ» «Оборонное предприятие».