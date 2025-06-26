США планируют потратить $60 млрд на развитие ядерной триады в 2026 году

Вашингтон планирует потратить около $60 млрд на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады в 2026 году. Об этом заявила высокопоставленный представитель Пентагона на спецбрифинге для журналистов.

«Ядерная сфера находится в стадии модернизации,— сказала она,— поэтому бюджет на 2026 финансовый год запрашивает около 60 млрд на ядерную сферу для поддержки и модернизации всех трех направлений нашей триады».

В октябре 2022 года, во время нахождения у власти в США президента Джо Байдена, США опубликовали «Обзор ядерной политики» (Nuclear Posture Review), принятый в марте того же года. В документе описаны три ключевые задачи американского ядерного арсенала: сдерживать агрессию; гарантировать безопасность союзников и партнеров; обеспечить достижение целей США в случае, если ядерное сдерживание не сработает. Согласно плану полной модернизации американской ядерной триады, ее основу в будущем составят МБР LGM-35 Sentinel, стратегический бомбардировщик B-52J и подлодки класса «Колумбия».

Россия была названа в обзоре «противником с самыми мощными и разнообразными ядерными силами». Вместе с Китаем, Ираном и КНДР она оказалась среди четырех стран, модели сдерживания которых в документе было отведено отдельное внимание. В «Обзоре ядерной политики» также отмечалось, что Вашингтон готов вести с Москвой переговоры по соглашению, которое придет на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2026 году.

Подробнее о перспективах контроля над вооружениями — в колонке бывшего посла РФ в США Анатолия Антонова для «Ъ».

Анастасия Домбицкая