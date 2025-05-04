Оборонное предприятие

Администрация президента США Дональда Трампа представила проект бюджета на грядущий финансовый год, не оставляющий никаких сомнений о приоритетах нынешнего хозяина Овального кабинета. Ключевой особенностью предложений Белого дома стало рекордное увеличение расходов на оборону и национальную безопасность. Если Конгресс одобрит запрос господина Трампа, то впервые в американской истории траты на военные нужды превысят $1 трлн. Одновременно с этим гражданские статьи расходов ждет резкое сокращение, а внешним игрокам, рассчитывавшим на финансовую поддержку со стороны Вашингтона, придется затянуть пояса. Без денег рискует остаться даже ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Белый дом направил в Конгресс проект бюджета на финансовый год, стартующий 1 октября 2025 года и заканчивающийся 30 сентября 2026 года. По сути, речь идет не о полноценном законопроекте, а пожеланиях администрации Дональда Трампа. Законодатели вполне могут с некоторыми из них не согласиться. Тем не менее и Сенат, и Палата представителей находятся под контролем республиканцев (пусть и шатким), поэтому в администрации надеются, что общее направление мысли главы государства будет учтено.

Несмотря на обещания Дональда Трампа резко сократить государственные расходы, по отдельным направлениям его администрация решила рекордно нарастить траты.

Судя по предложениям Белого дома, ключевой приоритет нынешнего президента США — это финансирование национальной безопасности.

Так, на предстоящий год господин Трамп запросил у Конгресса $1,01 трлн на оборону — сумму, впервые в американской истории превысившую $1 трлн по данной статье. По сравнению с нынешним финансовым годом ($892,3 млрд) глава Белого дома собирается потратить на военные нужны на 13% больше. Непосредственно Пентагону планируется выделить $961 млрд, почти на $113 млрд больше, чем в текущем году, и на $84 млрд больше, чем предыдущая администрация Джо Байдена думала выделить на 2026 год.

Министр обороны Пит Хегсет на фоне подобных запросов тут же пообещал, что Пентагон намерен «тратить каждый доллар налогоплательщиков разумно», а Дональд Трамп заверил, что Белый дом «внимателен к расходам», но вынужден «строить армию». Ожидается, что с помощью этих денег будет профинансирована разработка системы противоракетной обороны «Золотой купол», модернизирован ядерный арсенал и на 3,8% повышены зарплаты военнослужащим. Примечательно, что, по мнению ряда аналитиков, система «Золотой купол» — популистский проект, который не будет иметь стратегического значения для обороноспособности США.

Кроме того, Дональд Трамп хотел бы на 65%, до $175 млрд, увеличить расходы на нужды Министерства внутренней безопасности, которое отвечает за обстановку на границах, или, как выразились в Белом доме, «отражает вторжение».

«В критический момент нам нужен исторический бюджет, который положит конец финансированию нашего упадка, поставит американцев на первое место и обеспечит беспрецедентную поддержку нашей армии и национальной безопасности»,— заявил глава Административно-бюджетного управления США Расселл Воут.

Тем временем финансирование внутренних гражданских статей расходов господин Трамп и его команда предлагают буквально пустить под нож, сократив на 22,6%, или на $163 млрд, по сравнению с бюджетом-2025. В Белом доме решили, что обещанное снижение государственных трат можно обеспечить за счет радикального или полного сокращения расходов на такие направления, как возобновляемая энергетика, защита окружающей среды, устранение расового неравенства, наука, образование, уход за детьми, здравоохранение, жилищное строительство и городское развитие. В администрации отметили, что речь идет о «самом низком уровне расходов, не связанных с обороной, с 2017 года».

Помимо этого, «ужиматься» Вашингтон собирается за счет средств, ранее выделяемых на внешнюю помощь, включая международные организации. Общее финансирование внешнеполитических проектов должно сократиться почти на 84%, до $9,6 млрд.

В частности, Белый дом собрался полностью урезать финансирование «неэффективных миротворческих операций ООН», а также приостановить большинство других взносов в бюджет Всемирной организации. В администрации президента США пояснили, что Вашингтон отныне не собирается нести «непропорционально большую часть» международных расходов.

Другое дело, что фактическая приостановка финансирования ООН может и выглядит как решительный шаг в интересах американских налогоплательщиков, однако в масштабах общих запланированных трат имеет весьма символическое значение и вряд ли как-либо серьезно отразится на благосостоянии граждан США. Например, отмена расходов на миротворческие операции высвободит администрации всего $1,61 млрд, а отказ делать взносы в основной бюджет ООН — и того меньше. При этом для организации подобное решение Дональда Трампа станет серьезным ударом, ведь на США приходилась почти треть финансирования международных миротворческих операций и около четверти бюджетной подпитки ООН.

При этом, как отметило агентство Bloomberg, во время предвыборной кампании Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск, назначенный главным в специально созданном Департаменте эффективности правительства (DOGE), обещали сократить общие расходы бюджета на $2 трлн. Однако с тех пор аппетит к урезанию трат стал сильно скромнее. Если нынешние предложения Белого дома будут приняты, то в целом сокращение составит всего лишь около $150 млрд, в 13 раз меньше обещанного.

Предложения Белого дома ожидаемо вызвали критику у демократов, которые посчитали различные сокращения ударом по «работающим американцам». Кроме того, нашлись критики и среди республиканцев. Учитывая, что консерваторы обладают шатким большинством в Палате представителей, а в Сенате по-прежнему заседают несколько внутрипартийных оппонентов действующего президента, перспективы реализации всех пожеланий господина Трампа туманны. Тем не менее направление движения представленный администрацией проект раскрывает сполна, а на утверждение бюджетных планов у Конгресса в запасе есть еще почти пять месяцев.

Антон Васильев