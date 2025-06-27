Генерал-генератор

Многолетний глава департамента «Роснефти» (MOEX: ROSN) по энергетике Василий Никонов, с апреля 2023 года также возглавляющий перешедшую под управление Росимущества «Юнипро», пошел на повышение. По данным “Ъ”, он получил должность вице-президента «Роснефти», заняв место своего бывшего начальника Андрея Шишкина. Господин Шишкин покинул компанию в прошлом году. В «Роснефти» он курировал вопросы энергетики, локализации и инновации, а также отвечал за строительство судоверфи «Звезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Никонов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Василий Никонов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Директор департамента энергетики «Роснефти» и глава «Юнипро» Василий Никонов назначен вице-президентом «Роснефти», рассказали “Ъ” несколько источников на рынке. Господину Никонову переданы полномочия ушедшего из компании вице-президента по информатизации, инновациям и локализации Андрея Шишкина, уточняют источники “Ъ”.

На новой должности господин Никонов помимо департамента по энергетике, глава которого пока не сменился, курирует департамент «Роснефти» по локализации техники и технологий и департамент научно-технического развития и инноваций.

Руководство над «Юнипро», структурой немецкой Uniper, перешедшей под внешнее управление Росимущества, также пока остается за топ-менеджером.

В «Роснефти» “Ъ” не ответили.

Василий Никонов — выходец из команды Андрея Шишкина. Оба строили карьеру в электроэнергетике. В 2000 году господин Никонов стал заместителем главы энергосбыта «Самараэнерго», в 2004 году он перешел в РАО «ЕЭС России», где работал заместителем управляющего директора. С 2005 по 2010 год он возглавлял Волжскую ТГК, которая в то время переходила под контроль «КЭС-Холдинга» (ныне «Т Плюс»). Андрей Шишкин в 2008–2009 годах занимал пост вице-президента «КЭС-Холдинга». В 2010–2012 годах оба перешли на работу в Минэнерго — Андрей Шишкин получил должность замминистра по энергетике, Василий Никонов возглавил профильный департамент развития электроэнергетики. После оба перешли в «Роснефть».

Неясно, будет ли Василий Никонов курировать также деятельность дальневосточной судоверфи «Звезда», чем также ранее занимался Андрей Шишкин.

Вслед за господином Шишкиным в начале года «Роснефть» покинул Константин Лаптев, также отвечавший за «Звезду» в статусе вице-президента и параллельно возглавлявший «Современные технологии судостроения» (СТС, холдинговая структура «Звезды») и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта (ДЦСС), на базе которого создается судоверфь. В январе СТС и ДЦСС возглавил гендиректор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев.

В ноябре 2024 года стало известно, что «Роснефть» хотела бы продать «Звезду» Объединенной судостроительной корпорации, которая находится под управлением ВТБ. Однако после предварительного анализа сделки глава ВТБ Андрей Костин заявил, что переговоры отменены, так как у корпорации нет средств на покупку.

Глава TopContact Артур Шамилов отмечает, что Василий Никонов давно работает в энергетике и обладает большим опытом в этой сфере. «Василий Никонов показал хороший результат за эти годы, реализовал крупные проекты в сфере энергетики, поэтому он, безусловно, справится с новой задачей»,— считает он.

Татьяна Дятел, Ольга Мордюшенко