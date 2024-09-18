Топ-менеджер не прошел локализацию

Как стало известно “Ъ”, «Роснефть» (MOEX: ROSN) покинул один из ключевых топ-менеджеров — 65-летний вице-президент нефтекомпании Андрей Шишкин. Господин Шишкин проработал в компании 12 лет и курировал в том числе вопросы энергетики, локализации и инноваций. В частности, топ-менеджер отвечал за строительство судоверфи «Звезда», а также был первым главой «Башнефти» сразу после ее покупки «Роснефтью».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Андрей Шишкин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вице-президент по информатизации, инновациям и локализации «Роснефти» Андрей Шишкин покинул компанию, рассказали несколько собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией. По данным “Ъ”, исполнять его обязанности поручено директору департамента «Роснефти» по локализации техники и технологий Константину Лаптеву. В «Роснефти» господин Шишкин курировал также департамент энергетики (его возглавляет Василий Никонов) и департамент научно-технического развития и инноваций. Последний возглавлял Александр Пашали, и, по словам собеседников “Ъ”, он также покинул свой пост. В «Роснефти» не ответили на запрос “Ъ”, связаться с Андреем Шишкиным не удалось.

Официальные причины ухода топ-менеджера «Роснефти» неизвестны. Один из источников “Ъ” уверяет, что господин Шишкин ушел с поста по собственной инициативе по истечении контракта.

Ряд собеседников “Ъ” в отрасли называют уход топ-менеджера неожиданным с учетом закрепленных за ним крупных проектов.

Андрей Шишкин — выходец из электроэнергетической отрасли. С 2005 года он последовательно руководил Уральской энергетической управляющей компанией, Тюменской энергосбытовой компанией, затем возглавлял и готовил к продаже энергокомпанию ТГК-10, с 2008 по 2009 год работал первым вице-президентом «КЭС-Холдинга» (сейчас «Т Плюс»).

Андрей Шишкин стал вице-президентом «Роснефти» в 2012 году одновременно с приходом в нефтекомпанию Игоря Сечина. А до этого два года занимал пост заместителя главы Минэнерго. В 2016 году Андрей Шишкин возглавил «Башнефть», контрольный пакет в которой тогда «Роснефть» приобрела у государства.

В числе прочего господин Шишкин курировал в «Роснефти» работу дальневосточной судоверфи «Звезда». Предполагалось, что она станет первой в РФ площадкой, где строятся танкеры и газовозы большого дедвейта методом крупноблочной сборки. Комплекс пользуется беспрецедентными мерами господдержки, в том числе субсидиями на строительство крупнотоннажных газовозов Arc7 для «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа. Первые пять танкеров планировались к сдаче в 2023 году, но сроки были сдвинуты. «Звезда» также строит сверхмощный головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер», о том, что он может подорожать в полтора раза, а сроки его строительства сдвинуться с 2027 на 2030 год, “Ъ” писал 28 марта 2023 года.

Кроме того, как писал “Ъ” 27 апреля 2023 года, в прошлом году креатуры господина Шишкина — Василий Никонов и заместитель главного инженера—главный энергетик ООО «Башнефть-Добыча» Вячеслав Кожевников — возглавили соответственно генкомпании «Юнипро» и «Форвард-Энерго» (бывшая финская «Фортум») после ухода из РФ иностранных акционеров.

Глава совета директоров кадрового агентства по подбору руководителей высшего звена Top Contact Артур Шамилов замечает, что последние годы Андрей Шишкин был одной из ключевых фигур в структуре компании, которому доверяли развитие локализации, инноваций, курирование «Башнефти» и «Звезды». Топ-менеджеру в этом году исполнилось 65 лет, и эксперт не исключает, что уход Андрея Шишкина из компании мог быть связан с личными причинами и с возрастом, хотя, замечает он, не все курируемые проекты были завершены.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел