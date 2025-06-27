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Места силы

Ньюсмейкеры «Ъ-Приволжье» — об уголках Нижегородской области, где отдыхает душа

Воздушные шары в Нижнем Новгороде

Воздушные шары в Нижнем Новгороде

Фото: АНО «Центр 800»

Воздушные шары в Нижнем Новгороде

Фото: АНО «Центр 800»

Спецпроект летнего номера журнала «Стиль» посвящен местам силы — тем уголкам Нижегородской области, где мы чувствуем вдохновение и наполняемся энергией. Вспоминая первые впечатления от путешествий по региону, ньюсмейкеры рассказывают о том, где и почему любят бывать сами, и дают рекомендации, какие города стоит посетить.

«Путешествия по региону — это моя отдушина»

«Путешествия по региону — это моя отдушина»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин — о любимых местах

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«Все мои любимые места — в Нижнем Новгороде»

«Все мои любимые места — в Нижнем Новгороде»

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев — о родном городе

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«По Нижнему Новгороду надо гулять пешком»

«По Нижнему Новгороду надо гулять пешком»

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский — о форматах путешествий

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