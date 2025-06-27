Места силы
Ньюсмейкеры «Ъ-Приволжье» — об уголках Нижегородской области, где отдыхает душа
Воздушные шары в Нижнем Новгороде
Фото: АНО «Центр 800»
Спецпроект летнего номера журнала «Стиль» посвящен местам силы — тем уголкам Нижегородской области, где мы чувствуем вдохновение и наполняемся энергией. Вспоминая первые впечатления от путешествий по региону, ньюсмейкеры рассказывают о том, где и почему любят бывать сами, и дают рекомендации, какие города стоит посетить.
«Путешествия по региону — это моя отдушина»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин — о любимых местах
«Все мои любимые места — в Нижнем Новгороде»
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев — о родном городе
«По Нижнему Новгороду надо гулять пешком»
Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский — о форматах путешествий