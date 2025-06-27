Места силы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздушные шары в Нижнем Новгороде

Фото: АНО «Центр 800» Воздушные шары в Нижнем Новгороде

Фото: АНО «Центр 800»

Спецпроект летнего номера журнала «Стиль» посвящен местам силы — тем уголкам Нижегородской области, где мы чувствуем вдохновение и наполняемся энергией. Вспоминая первые впечатления от путешествий по региону, ньюсмейкеры рассказывают о том, где и почему любят бывать сами, и дают рекомендации, какие города стоит посетить.