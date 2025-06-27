«По Нижнему Новгороду надо гулять пешком»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Дорофеевский

Сергей Дорофеевский



— Внутренний туризм сейчас активно развивается, но я всегда любил ездить по стране и считаю себя бывалым путешественником. Когда дети были маленькими, чаще ездили на машине, потом — на поезде, самолете. У нас очень красивые и щедрые на впечатления регионы, везде есть, что посмотреть.

Специфика работы, конечно, способствует частым поездкам. Горьковская железная дорога обслуживает 15 субъектов страны. В 2021 году, возглавив филиал, я проехал всю магистраль за полтора месяца. И убедился в том, что каждый регион — особенный, с неповторимой культурой, историей, наследием. Нам как компании-перевозчику интересно знать о них все и поддерживать сильные стороны. Это важно как с точки зрения экономики, так и при планировании туристических маршрутов. Что любят жители региона? Какие есть точки притяжения? Что было бы интересно семьям с детьми? Музеи, природа, гастрономические изыски — в каждом регионе есть что-то уникальное, и наша задача — повышать транспортную доступность таких мест.

Такой подход, с вниманием к деталям и специалитетам каждого региона, помогает разрабатывать действительно востребованные туры. Например, мультимодальный маршрут в Большое Болдино, в пушкинские места, который появился в прошлом году к 225-летию со дня рождения великого поэта, сразу стал популярным: уже за первые полгода состав перевез больше 5,5 тыс. путешественников. Или еще один туристический хит, ставший одной из визитных карточек Удмуртии, — наш «Чайковский экспресс» из Ижевска в Воткинск, на родину Петра Ильича Чайковского, который мы запустили в прошлом году.

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Железнодорожные вокзалы сами по себе — точки притяжения. Во многих городах это объекты культурного наследия, примечательные и в архитектурном, и в историческом плане, и при этом по-прежнему функциональные и технологичные, оснащенные всеми современными сервисами пункты обслуживания пассажиров. Мы приветствуем интерес к нашей инфраструктуре со стороны туристов и, более того, стараемся его стимулировать: например, открыли для экскурсий Царский павильон в Нижнем Новгороде, построенный в конце XIX века для встречи членов императорской фамилии. Долгое время он был закрыт и использовался по прямому назначению — только для официальных приемов, а теперь у всех есть возможность оценить роскошь интерьеров уникального исторического объекта.

По моим наблюдениям, туристов, которые выбирают железную дорогу для путешествий, в последнее время стало заметно больше, и это обоснованно: развивается и маршрутная сеть, и сами поезда становятся все более комфортными. Понятие «отеля на колесах» появилось еще в царской России — уже тогда пассажиры предпочитали поезда для переездов между городами, особенно ночных. Сегодня мы продолжаем улучшать условия для таких поездок: есть и все привычные удобства, и даже двухэтажные составы.

Тренд коротких, но насыщенных, с экскурсионной программой туристических путешествий по стране в свое время задал «Рускеальский экспресс», который мы с командой Октябрьской железной дороги запускали в 2019 году. Я родился в Карелии, учился и долго работал в Петербурге, и с этими местами по-прежнему многое связано: здесь друзья, родственники, люблю сюда возвращаться.

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А от Нижнего Новгорода одно из первых ярких впечатлений — как две великие реки встречаются на Стрелке. Сама природа обеспечила городу статус столицы закатов: виды действительно завораживающие! В последние годы город заметно преобразился с точки зрения благоустройства, и гулять стало еще приятнее. Я всем рекомендую оставлять машину где-то в стороне и идти пешком. Нижний — из тех городов, которые надо исследовать именно так, наслаждаясь пешей прогулкой. Пройтись по набережной, по Чкаловской лестнице подняться в кремль, не торопясь и восхищаясь видами. На машине всей красоты не увидишь.

С местами силы у меня ассоциируются прежде всего духовные центры. В Нижегородской области это Дивеевский, Оранский монастыри. Когда друзья приезжают, всем советую съездить, прикоснуться к святыням, пообщаться с батюшками, побыть в тишине храмов.