«Путешествия по региону — это моя отдушина»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Никитин

Глеб Никитин



— Искренне люблю путешествия по региону и всегда получаю огромное удовольствие и от красоты наших мест, и от общения с жителями, даже если поездки рабочие. Для меня это отдушина. Все муниципалитеты разные, у всех есть какие-то интересные фишки. Иногда кажется, что для одной области их даже слишком много, чтобы продвигать туристический потенциал каждой территории на федеральном уровне. Меня часто спрашивают: вы что, только про туризм думаете? Конечно, нет. Просто именно туристическая привлекательность порой становится драйвером изменений в остальных сферах: подтягиваются социальные, инфраструктурные, инвестиционные проекты, которые напрямую влияют на развитие территории.

Постоянных «фаворитов» с точки зрения путешествий назвать не могу — они меняются. Сейчас, например, я под большим впечатлением от Чкаловска: новая набережная, парк у причала, музейный квартал «Русские крылья» — в городе много энтузиастов, влюбленных в родные места. Соседний Пурех — еще одна гордость региона: красивейшие места, особая энергетика. Это вотчина героя Нижегородского ополчения 1612 года князя Дмитрия Пожарского.

Конечно, навсегда в сердце Арзамас. Город уникальный: три монастыря, 33 храма… Где еще в стране есть улица, на которой все дома — дореволюционные? А уникальный городовой магистрат времен Петра I? Я очень рад, что в последние годы город преобразился, «задышал».

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Если говорить о «месте силы», то первое, что приходит в голову, — Стрелка в Нижнем Новгороде, место слияния Оки и Волги. Причем именно с воды, когда с одной стороны видно главный фасад города с Чкаловской лестницы, а с другой — собственно Стрелку. Там, на воде, действительно можно заряжаться, вдыхать силу.

Для всех гостей, которые приезжают в Нижний Новгород, у меня есть «обязательная программа»: Кремль, Александровский сад, Чкаловская лестница, дальше — Верхневолжская набережная, смотровая площадка возле колеса обозрения у канатной дороги. Там очень красиво: сегодня это одно из самых посещаемых мест, хотя еще несколько лет назад кто бы мог подумать… Еще одна любимейшая смотровая площадка — набережная Федоровского с захватывающим видом на Стрелку, уникальные террасы парка 800-летия Нижнего Новгорода. Всегда рекомендую гостям квартал церкви Трех Святителей — уже сейчас он приобретает те очертания, которые мы когда-то задумывали: там все больше отреставрированных особняков, передающих атмосферу городской улочки конца XIX — начала XX веков. По сути, в Нижнем сегодня можно гулять по всему центру: сворачивать с центральных улиц и площадей на любом перекрестке и наслаждаться живым, интересным, ярким городом. Варварка, Алексеевская, Пискунова, район Больших оврагов или Сенной площади — везде по-своему интересно.

По области отдельной поездки, кроме упомянутого уже Арзамаса, конечно, стоят Дивеево, Большое Болдино, Выкса, Городец — я их называю «городами первого порядка», это те места, которые стоит увидеть обязательно. Какие-то муниципалитеты уже прошли большой путь благоустройства, где-то трансформация еще предстоит, и там обязательно появится вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура, но в любом случае эти точки на карте уже обязательны к посещению, если есть задача увидеть главные достопримечательности нашего региона.