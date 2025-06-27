«Все мои любимые места — в Нижнем Новгороде»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев



— Природа в нашем регионе очень красивая и места самобытные, атмосферные. У нас действительно есть что посмотреть. Это и Дивеевский район, и север Нижегородской области, и Большое Болдино, и Городец, природа Кстовского района... Поэтому чаще мы выбираемся с семьей именно в эти места, бывает, что и на машине. Иногда и с друзьями удается вырваться на рыбалку — в Кстовский, Лысковский, Воротынский районы, в сторону Городца, то есть вверх по Волге.

Если говорить о первых детских впечатлениях, то путешествовать по Нижегородской области я начал достаточно рано, с родителями, когда был еще совсем маленький, до 10 лет. Я помню наши поездки в Варнавинский район в деревню Тимариха. До 1930-х годов там жила бабушка, а потом семья переехала в Горький на строительство автомобильного завода. Еще помню, как родители снимали летом дом в деревне в Арзамасском районе, рядом с озером, рыбачили там.

Отдельных локаций в Нижегородской области, куда я еду для восполнения энергии, не назову. Хотя прогулка на природе, вдали от города, очень благотворно влияет на состояние. Например, много раз с семьей мы были на озере Светлояр в Воскресенском районе.

Но мое место силы — все-таки Нижний Новгород, и любимые места тоже в Нижнем Новгороде. Мой дом — где моя семья, это мое место силы. А с семьей мы всю жизнь живем в Нижнем Новгороде. Соответственно, здесь я и набираюсь сил.

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Люблю наш город, без разделения на отдельные локации. Конечно, Автозаводский район вызывает у меня особые чувства: 35-й квартал, где мы жили с родителями, моя дорога в школу, все близлежащие дворы, где мы с друзьями проводили время. Многое с тех пор изменилось, район сильно преобразился, какие-то места уже трудно узнать, настолько сильно они изменились: новые дороги, детские и спортивные площадки, где-то появилось освещение, которого раньше никогда не было... И меня радует, что любовь к району разделяют и его жители. На Автозаводе очень сильный районный патриотизм, он всегда этим славился. А еще приятно, когда провожу там обходы и местные жители, уже, конечно, пожилые, говорят добрые слова, вспоминая, как здесь жила наша семья, как мы общались и дружили.

Огромная работа была проведена в части изменения облика исторической части города — теперь бывать здесь одно удовольствие. То же — и в Канавинском районе. В других также есть свои особенности, которые всегда интересно подмечать и приятно проводить там время. Со многими местами в городе у меня связаны личные запоминающиеся истории — так всего и не перечислить.

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Когда приезжают гости, проблема в том, что не всегда успеваешь сводить во все места в Нижнем Новгороде, которые хочется показать. Их очень много. Это, конечно, традиционные знаковые Кремль, Нижегородская ярмарка, Стрелка. Обязательно прогуляться по Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережным, в парке «Швейцария», по историческим Кожевенной, Рождественской улицам, конечно, по Большой Покровской, посетить наши замечательные театры и музеи.

Всегда рекомендую, и, если есть возможность, вместе едем, в Городец, Дивеево, с недавних пор — в Арзамас, поскольку он сильно преобразился. А тем, кто уже бывал там, я бы порекомендовал Макарьевский монастырь, обратить внимание на север нашего региона с его самобытностью. Например, Семенов, где можно посетить фабрику хохломской росписи.