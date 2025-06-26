Стали известны подробности иска Генпрокуратуры к госсекретарю Дагестана

Генпрокуратура России будет добиваться обращения в доход государства всех активов госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и его родственников. Надзорное ведомство считает, что они были получены в результате совершения коррупционных правонарушений. В числе ответчиков помимо господина Магомедова-старшего назван его сын Магомед Магомедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед-Султан Магомедов

Фото: Партия «Единая Россия» Магомед-Султан Магомедов

Фото: Партия «Единая Россия»

Замгенпрокурора России Юрий Пономарев просит суд обратить в доход государства 100% долей в уставных капиталах компаний «Каспетролсервис», «МСБ Холдинг», «Дагестанские новые технологии», «Нефтепродуктснаб», а также зарегистрированные на компанию «Транс Тек» объекты недвижимости. Компании занимаются переработкой и транспортировкой нефтепродуктов.

Для обеспечения иска надзорное ведомство просит суд наложить арест на доли, движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства и другие ценности названных компаний, а также «АМО Бизнес», «АСКО Плюс», «Каспий-Петрол», «Нефтепродукттрейд» и «Русальянсбизнес».

В перечне обращенных к суду просьб числится также наложение запрета капитанам морских портов давать разрешения на выход судов, принадлежащих перечисленным компаниям, за пределы порта местонахождения.

Генпрокуратура просит также наложить арест на все движимое и недвижимое имущество госсекретаря Магомедова и других ответчиков по делу и запретить им выезд из России.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «С госсекретаря спросили госсобственность».

Юлия Рыбина, Махачкала