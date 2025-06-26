Польша снимает запрет на использование противопехотных мин

Польский сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции. Она запрещает производство, хранение и применение противопехотных мин и предписывает уничтожать такие боеприпасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ARKADIUSZ ZIOLEK / East News Фото: ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

«Польша не может находиться под ограничениями, которые мешают защите страны»,— заявил перед голосованием вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш (цитата по WNP).

Согласно сообщению пресс-службы парламента, за принятие закона о денонсации конвенции проголосовали 413 депутатов, против высказались 15, воздержались трое. Теперь закон должен быть утвержден Сенатом, далее — подписан президентом.

Польша подписала Оттавскую конвенцию в декабре 1997 года, ратифицировала — в 2012-м. Она стала пятой страной ЕС, объявившей о выходе из договора. В апреле конвенцию денонсировала Латвия, в мае — Литва. В июне из соглашения вышла Эстония, парламент Финляндии проголосовал за аналогичное решение.