Парламент Финляндии проголосовал за выход из Оттавской конвенции

Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте финского парламента.

«Парламент одобрил выход из Оттавского соглашения на пленарном заседании 19 июня 157 голосами против 18»,— говорится в заявлении.

Для окончательного выхода из соглашения, помимо согласия парламента, требуется утверждение решения президентом республики. После этого заявление о выходе нужно передать генеральному секретарю ООН.

О намерении выйти из конвенции в Финляндии заявили 1 апреля. 13 июня парламентский комитет по иностранным делам представил отчет, в котором предлагалось дать согласие на денонсацию договора. В комитете пришли к выводу, что выход из конвенции обусловлен потребностями обороны Финляндии «в ситуации ослабления политики безопасности». Там заявили, что система противопехотных мин должна быть возвращена в оборонный арсенал страны, поскольку «обстановка безопасности Финляндии и Европы была существенно и долгосрочно ослаблена после вторжения России в Украину» и «риск расширения войны не может быть исключен».

В марте с инициативой выйти из конвенции выступили Латвия, Литва, Эстония и Польша, мотивировав решение ухудшением безопасности в Европе и военными угрозами странам, которые граничат с РФ. 24 апреля из договора по противопехотным минам вышла Латвия, 4 июня — Эстония.

Оттавская конвенция была подписана в декабре 1997 года представителями 122 стран. Помимо регулирования будущего производства противопехотных мин она предусматривала уничтожение всех их запасов, уже имеющихся у стран—участниц соглашения. 33 страны отказались подписать конвенцию. Среди них оказались все ведущие производители этого вооружения, включая Израиль, Индию, Пакистан, Китай, США и Россию.

Что такое Оттавская конвенция, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая