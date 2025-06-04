Глава МИД Эстонии: парламент одобрил закон о выходе из Оттавской конвенции

Парламент Эстонии одобрил закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил глава МИДа страны Маргус Цахкна. Для вступления в силу закон должен быть подписан президентом страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JALAL MORCHIDI / EPA / ТАСС Фото: JALAL MORCHIDI / EPA / ТАСС

«Рийгикогу (парламент Эстонии.— "Ъ") принял закон о выходе из Оттавской конвенции»,— написал дипломат в социальной сети X.

Ранее из Оттавской конвенции вышла Латвия. Президент страны Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из договора 24 апреля. О намерении выйти из договора также заявляли Литва, Эстония, Польша и Финляндия. Как поясняли в руководящих органах стран, вопрос об этом был вынесен на повестку в связи с угрозой конфронтации с Россией и необходимостью усилить восточный фланг НАТО.

Оттавская конвенция 1997 года запрещает применять, накапливать и производить противопехотные мины. Финляндия присоединилась к конвенции в 2012 году. Россия и США не являются участниками конвенции.

Что такое Оттавская конвенция — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая