Новый фильм о Джеймсе Бонде снимет режиссер «Дюны» Дени Вильнев
Американская киностудия Amazon MGM Studios выбрала режиссера для нового фильма про Джеймса Бонда. Им станет канадец Дени Вильнев, известный по фильмам «Прибытие» (2016), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Дюна» (2021) и «Дюна: Часть вторая» (2024). Об этом сказано в заявлении студии, опубликованном в соцсети X.
Дени Вильнев поблагодарил студию за доверие и назвал себя ярым поклонником Бонда. «Некоторые из моих самых ранних воспоминаний о походах в кино связаны с 007. Я вырос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде с моим отцом... Это огромная ответственность, но также невероятно волнительно для меня, и это огромная честь»,— сказал режиссер (цитата по Deadline).
Последний фильм бондианы «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли вышел в 2021 году. Режиссером выступил Кэри Фукунаги, кинолента собрала в мировом прокате более $774 млн.
В феврале 2025-го компания Eon Productions, которая продюсировала все фильмы о Джеймсе Бонде, передала Amazon MGM Studios креативный контроль над франшизой. Eon Productions владела авторскими правами и торговыми марками на всех героев и все материалы фильмов о британском агенте. Финансовые условия сделки не разглашались. СМИ писали, что в новом фильме о Джеймсе Бонде главный герой будет по-прежнему мужским персонажем и, скорее всего, британцем.