Amazon определилась с полом нового Джеймса Бонда

Amazon MGM Studios, владелец всех прав на франшизу о Джеймсе Бонде, определилась с полом и гражданством очередного агента 007. Но не с его расой. Об этом сегодня сообщила The Mail On Sunday, ссылаясь на внутренний циркуляр Amazon и свои источники на студии. По данным газеты, в новом фильме о Джеймсе Бонде главный герой останется мужчиной, и скорее всего, британским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

«Было столько неверных слухов о будущем Бонда. Amazon привержена сохранению британского духа, и это значит, что он будет британцем или из страны Содружества. И он должен быть мужчиной»,— цитирует газета свой источник.

Периодически возникающие слухи о возможной смене пола или национальности агента 007 усилились после того, как в феврале этого года компания Eon Productions, которая продюсировала все фильмы о Бонде, передала Amazon креативный контроль над франшизой за 770 млн фунтов стерлингов.

Сделка была плохо принята многими фанатами агента 007, которые опасались, что франшиза падет под давлением сторонников инклюзивности.

Однако их опасения, судя по всему, оказались напрасными. «Джефф — большой фанат Бонда. И даже притом, что он в восторге от того, что Amazon сможет продвинуть франшизу, некоторые вещи остаются святыми. Именно поэтому появился циркуляр. Чтобы успокоить всех»,— заметил источник The Mail On Sunday, добавив, впрочем, что некоторые вопросы «все еще обсуждаются, к примеру вопрос о том, может ли актер, сыграющий следующего Бонда, не быть белым».

О трениях между продюсерами и владельцем франшизы — в материале «Ъ» «Джеймс Бонд против Amazon».

Андрей Келекеев