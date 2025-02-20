Брокколи передала все права на Джеймса Бонда корпорации Amazon

Компания Eon Productions, которая продюсировала все фильмы о Джеймсе Бонде, передает киностудии Amazon MGM Studios креативный контроль над этой франшизой. До сих пор Eon Productions владела авторскими правами и торговыми марками на всех героев и все материалы фильмов о Джеймсе Бонде. Теперь они переходят к Amazon. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Барбара Брокколи

Фото: Ian West / PA Images / Getty Images Барбара Брокколи

Фото: Ian West / PA Images / Getty Images

Корпорация Amazon после покупки в 2021 году кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) получила в числе прочего франшизу о Джеймсе Бонде. Однако креативный контроль до сих пор оставался у Eon Productions и ее совладелицы — дочери продюсера оригинальной бондианы Альберта Брокколи Барбары Брокколи.

В декабре стало известно, что взгляды Amazon MGM Studios и совладельцев Eon Productions на будущее бондианы сильно расходятся. Amazon стремится к активному коммерческому развитию франшизы — сообщается, что среди возможных планов новый фильм и телешоу о Джеймсе Бонде, сериал о мисс Манипенни и т. д. Как писала тогда The Wall Street Journal, такое развитие категорически не устраивало госпожу Брокколи — ее возмущали подход Amazon, представителей которого она называла «гребаными идиотами», к этим фильмам как к «контенту» и многие их решения. Теперь, после передачи всех прав Amazon MGM Studios, компания сможет развивать франшизу исключительно в соответствии с собственными планами.

Яна Рождественская