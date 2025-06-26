Трамп анонсировал пресс-конференцию Пентагона об ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию с военными представителями после публикаций материалов CNN и The New York Times об американском ударе по ядерным объектам Ирана. В них журналисты сообщили, что американские ВВС не полностью уничтожили иранскую ядерную программу, а только повредили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Yves Herman / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) и министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Yves Herman / Reuters

Встреча пройдет 26 июня в 8:00 по восточному времени в Пентагоне. Причиной конференции господин Трамп назвал борьбу «за достоинство великих американских пилотов».

«Эти патриоты были очень расстроены! После 36 часов опасных полетов через вражескую территорию они приземлились, зная, что их успех был ЛЕГЕНДАРНЫМ, а затем, через два дня, начали читать фейковые новости от CNN и New York Times»,— написал президент США.

Дональд Трамп добавил, что СМИ чтобы «унизить президента», «как обычно» солгали и исказили факты. «Ни одного из них (фактов — “Ъ”) у них не было (потому что было слишком рано, фактов еще не существовало!)»,— добавил он.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. При атаке использовались противобункерные бомбы. В Иране заявили, что серьезного ущерба не было. Сам господин Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.