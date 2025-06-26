И потекли клинреки
Строгое соблюдение клинических рекомендаций может стать для врачей необязательным
Российские врачи смогут не следовать клиническим рекомендациям, если этого требуют интересы пациента. Такое положение одобрил вчера думский комитет по охране здоровья. Депутаты и чиновники подчеркивают, что это не разрешение игнорировать медицинские стандарты, а сохранение возможности индивидуального подхода к лечению конкретного пациента.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В среду, 25 июня, комитет ГД по охране здоровья рассмотрел правительственные поправки к правительственному же законопроекту о едином реестре в сфере биологической безопасности. Он был внесен в Госдуму в ноябре 2024 года и уже 10 декабря принят в первом чтении. А ко второму авторы предложили внести изменения к закону «Об основах охраны здоровья граждан РФ».
Нововведения касаются клинических рекомендаций — документов, которые содержат «основанные на научных доказательствах» алгоритмы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. С 2022 года начался поэтапный переход медицинских организаций к оказанию помощи на основе клинических рекомендаций. Как пояснял Минздрав, это должно гарантировать гражданам единый стандарт лечения в любой больнице и поликлинике. С 1 января 2025 года все медучреждения и врачи России обязаны использовать клинреки в своей работе. Но это требование вызвало критику части профессионального и экспертного сообщества. Как сообщал “Ъ”, врачи предупреждали о невозможности следовать клинрекам в условиях реальной практики и нехватки финансирования. Также они жаловались на отсутствие четкого юридического статуса рекомендаций — ведь они не являются нормативно-правовыми актами.
Согласно правительственным поправкам, клинреки больше не являются обязательными для исполнения. Они будут применяться по особому порядку, который установит Минздрав.
Законопроект также уточняет понятие «клинические рекомендации»: из него исключаются «протоколы лечения» в целях избежать некорректного толкования. Вчера члены думского комитета единогласно поддержали поправки; по данным источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, документ готовят сразу ко второму и третьему чтениям.
Первый зампред комитета Бадма Башанкаев выразил надежду, что теперь у врачей появится четкое понимание, как применять клинреки, сохраняя возможность индивидуального подхода к лечению пациента. «Особенно это важно для сложных случаев, когда у человека несколько сложных заболеваний и требуется комплексное решение,— пояснил господин Башанкаев.— Мы долго шли к этому: обсуждали, дорабатывали, прошли анализ в главном правовом управлении администрации президента и сегодня, наконец, получили результат. Это не просто бюрократическое изменение, а реальное улучшение для врачей и пациентов. Клинические рекомендации останутся научно обоснованным ориентиром, но не превратятся в жесткую обязательную инструкцию. Мы лечим человека, а не историю болезни». По его словам, следующий этап — доработка порядка применения этих рекомендаций Минздравом, чтобы ко второму чтению «подзаконный акт был в максимально согласованном варианте».
Главный внештатный специалист по косметологии министерства здравоохранения Самарской области Ольга Колсанова считает, что придание клиническим рекомендациям четкого правового статуса — шаг в правильном направлении, которого давно ждало медицинское сообщество. Фиксация рекомендаций «в качестве ориентира» защищает и врача, и пациента от рисков формального, «шаблонного» подхода к лечению. Вместе с тем не стоит воспринимать эту норму как разрешение игнорировать стандарты, подчеркивает она: «Любое такое отклонение должно быть тщательно аргументировано в медицинской документации. Это повышает ответственность врача: он должен ясно осознавать, почему в данном конкретном случае он действует в рамках рекомендаций или сознательно отходит от них в интересах пациента».
Госпожа Колсанова отмечает, что именно от порядка применения будет зависеть, как система заработает на практике. Важно, чтобы он не оказался «излишне бюрократизированным» и не создавал барьеров для врачебного решения: «В идеале порядок должен четко определить, как и где фиксируется обоснование отклонения от рекомендаций. От этого напрямую зависит и качество медицинской помощи, и юридическая защищенность врачей, и безопасность пациентов».