И потекли клинреки

Российские врачи смогут не следовать клиническим рекомендациям, если этого требуют интересы пациента. Такое положение одобрил вчера думский комитет по охране здоровья. Депутаты и чиновники подчеркивают, что это не разрешение игнорировать медицинские стандарты, а сохранение возможности индивидуального подхода к лечению конкретного пациента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среду, 25 июня, комитет ГД по охране здоровья рассмотрел правительственные поправки к правительственному же законопроекту о едином реестре в сфере биологической безопасности. Он был внесен в Госдуму в ноябре 2024 года и уже 10 декабря принят в первом чтении. А ко второму авторы предложили внести изменения к закону «Об основах охраны здоровья граждан РФ».

Нововведения касаются клинических рекомендаций — документов, которые содержат «основанные на научных доказательствах» алгоритмы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. С 2022 года начался поэтапный переход медицинских организаций к оказанию помощи на основе клинических рекомендаций. Как пояснял Минздрав, это должно гарантировать гражданам единый стандарт лечения в любой больнице и поликлинике. С 1 января 2025 года все медучреждения и врачи России обязаны использовать клинреки в своей работе. Но это требование вызвало критику части профессионального и экспертного сообщества. Как сообщал “Ъ”, врачи предупреждали о невозможности следовать клинрекам в условиях реальной практики и нехватки финансирования. Также они жаловались на отсутствие четкого юридического статуса рекомендаций — ведь они не являются нормативно-правовыми актами.

Согласно правительственным поправкам, клинреки больше не являются обязательными для исполнения. Они будут применяться по особому порядку, который установит Минздрав.

Законопроект также уточняет понятие «клинические рекомендации»: из него исключаются «протоколы лечения» в целях избежать некорректного толкования. Вчера члены думского комитета единогласно поддержали поправки; по данным источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, документ готовят сразу ко второму и третьему чтениям.

Первый зампред комитета Бадма Башанкаев выразил надежду, что теперь у врачей появится четкое понимание, как применять клинреки, сохраняя возможность индивидуального подхода к лечению пациента. «Особенно это важно для сложных случаев, когда у человека несколько сложных заболеваний и требуется комплексное решение,— пояснил господин Башанкаев.— Мы долго шли к этому: обсуждали, дорабатывали, прошли анализ в главном правовом управлении администрации президента и сегодня, наконец, получили результат. Это не просто бюрократическое изменение, а реальное улучшение для врачей и пациентов. Клинические рекомендации останутся научно обоснованным ориентиром, но не превратятся в жесткую обязательную инструкцию. Мы лечим человека, а не историю болезни». По его словам, следующий этап — доработка порядка применения этих рекомендаций Минздравом, чтобы ко второму чтению «подзаконный акт был в максимально согласованном варианте».

Главный внештатный специалист по косметологии министерства здравоохранения Самарской области Ольга Колсанова считает, что придание клиническим рекомендациям четкого правового статуса — шаг в правильном направлении, которого давно ждало медицинское сообщество. Фиксация рекомендаций «в качестве ориентира» защищает и врача, и пациента от рисков формального, «шаблонного» подхода к лечению. Вместе с тем не стоит воспринимать эту норму как разрешение игнорировать стандарты, подчеркивает она: «Любое такое отклонение должно быть тщательно аргументировано в медицинской документации. Это повышает ответственность врача: он должен ясно осознавать, почему в данном конкретном случае он действует в рамках рекомендаций или сознательно отходит от них в интересах пациента».

Госпожа Колсанова отмечает, что именно от порядка применения будет зависеть, как система заработает на практике. Важно, чтобы он не оказался «излишне бюрократизированным» и не создавал барьеров для врачебного решения: «В идеале порядок должен четко определить, как и где фиксируется обоснование отклонения от рекомендаций. От этого напрямую зависит и качество медицинской помощи, и юридическая защищенность врачей, и безопасность пациентов».

Наталья Костарнова