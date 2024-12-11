В клинических рекомендациях не все обязательно

В распоряжении “Ъ” оказался проект приказа Минздрава о порядке применения клинических рекомендаций. Речь идет о вводимой с 1 января 2025 года стандартизации всей помощи, оказываемой медорганизациями россиянам. Как ранее сообщал “Ъ” (см. “Ъ” от 5 декабря), часть врачей и медицинских экспертов выразили опасения, что придание клиническим рекомендациям статуса обязательных приведет к неблагоприятным правовым и финансовым последствиям для врачей и клиник. Но, как убедился “Ъ”, в проекте приказа оговорены ситуации, когда врач может отступать от клинических рекомендаций. Следование им к тому же не выступает предметом контроля качества и безопасности меддеятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с пока не публиковавшимся текстом проекта приказа Минздрава о порядке применения клинических рекомендаций (КР). Напомним, по закону «Об основах охраны здоровья граждан» с 1 января 2025 года медпомощь россиянам должна оказывать в соответствии с КР — речь, таким образом, идет о стандартизации диагностики и лечения граждан. За несколько недель до введения стандартов в действие часть врачей и медицинских экспертов выразили опасение, что возможности и материально-техническая база части региональных клиник не позволят обеспечить полное следование КР и это вызовет правовые и финансовые последствия как для клиник, так и для их персонала. На ситуацию обратила внимание спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, рекомендовав Минздраву провести разъяснительную работу с медорганизациями в регионах, где, по ее оценке, «врачи гудят».

В проекте приказа Минздрава подчеркивается, что КР основаны на научно доказанной «информации по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации». В них, в частности, представлены варианты медицинского вмешательства и последовательность действий медработника в различных ситуациях. При этом медицинская организация должна создавать условия, обеспечивающие соответствие оказываемой медпомощи критериям оценки качества.

Документ оговаривает ряд ситуаций, когда врачи имеют право отходить от КР. Так, если в медорганизации отсутствуют необходимые согласно КР специалисты, медикаменты или оборудование, пациента должны «маршрутизировать» туда, где ему смогут оказать эту помощь по ОМС — в том числе и в другой регион или федеральный медцентр.

Лечащий врач, согласно проекту приказа, самостоятельно выбирает тактику диагностики и лечения в зависимости от состояния пациента, «в том числе основываясь на клинических рекомендациях». При этом он должен учитывать основное заболевание, наличие осложнений, противопоказаний и сопутствующих болезней. Врач может использовать сведения из различных КР — с учетом анализа жалоб пациента, анамнеза его осмотра, результатов диагностики, лабораторных и иных исследований. Отдельно отмечается, в каких случаях лечащий врач может созвать врачебную комиссию, в том числе дистанционно: при необходимости установить диагноз, определить прогноз и тактику лечения, а также целесообразность направления пациента в другую медорганизацию.

Проект допускает назначение и применение лекарств, медизделий и лечебного питания, не предусмотренных соответствующей клинической рекомендацией, но только в том случае, если наличие показаний к этому подтвердила врачебная комиссия.

Отдельно оговаривается, что КР не выступают предметом федерального государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Отметим, эксперты как раз высказывали опасения, что отход от КР может стать поводом для административного и даже уголовного преследования врачей.

Некоторые представители медицинского сообщества ранее предлагали не одномоментное, а поэтапное введение стандартов, которое сопровождалось бы уточнением законодательства. Однако во вторник на заседании комитета Госдумы по охране здоровья замминистра здравоохранения Евгений Камкин заявил, что Минздрав РФ не рассматривает перенос старта реформы — доработка рекомендаций и обучение медработников должны завершиться 1 января. Днем ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о старте с 9 декабря дополнительных вебинаров для врачей по этой тематике: проводить их будут во всех регионах «ведущие специалисты».

Наталья Костарнова