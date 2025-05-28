Добавки впишут в рецепт

Госдума приняла закон, уточняющий госрегулирование в сфере обращения биологически активных добавок (БАДов). Минздрав получит возможность утверждать список разрешенных добавок, что позволит врачам легально назначать их пациентам для лечения. Роспотребнадзор будет наделен правом оперативно блокировать доступ к сайтам, которые распространяют информацию о БАДах, находящихся под запретом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Принятый Госдумой законопроект правительство внесло в нижнюю палату парламента в мае 2024 года. Поправки предлагаются к законам «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «Об основах охраны здоровья граждан».

Согласно документу, с 1 сентября 2025 года в России начнет действовать запрет на распространение информации о розничной торговле БАДами (в том числе дистанционной), не имеющими маркировки или в отношении которых «нельзя проследить путь попадания на рынок». Роспотребнадзор в досудебном порядке будет блокировать доступ к сайтам, распространяющим информацию о запрещенных к продаже БАДах. Ранее для того, чтобы заблокировать сайт через суд, уходило минимум три месяца, пояснил “Ъ” глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. «Теперь эта процедура будет практически моментальной,— утверждает депутат.— Это значительно сократит срок изъятия незарегистрированных или опасных для здоровья добавок из незаконного оборота и защитит здоровье граждан».

Минздрав по согласованию с Роспотребнадзором утвердит списки «разрешенных» БАДов. В перечень попадут добавки, в том числе произведенные в России, которые отвечают установленным правительством критериям. Конкретные критерии пока не определены, в пояснительной записке сказано, что при изготовлении БАДов будет запрещено использовать сырье, созданное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), отдельных видов лекарств, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ.

Сейчас врачи не могут официально назначать практически ни один БАД, так как их нет в клинических рекомендациях и стандартах медпомощи. С 1 сентября медики получат возможность выписывать пациентам добавки из перечня разрешенных в качестве дополнения к основной терапии. Список заболеваний, при которых можно будет назначать такое лечение, утвердит Минздрав. Применение добавок по показаниям и под контролем медиков «в целом приведет к увеличению рынка такой продукции, в первую очередь отечественного производства», поясняли в правительстве. «Врачи смогут легально выписывать пациентам БАДы,— подтверждает Сергей Леонов.— Это важно, потому что при наличии соответствующих показаний людям будут назначать именно те БАДы, которые им положены. Это исключит самолечение и минимизирует риски для здоровья человека».

Закон в теории мог бы повлиять на «черный» сегмент БАДов, которые производятся из сырья, не предназначенного для пищевых продуктов, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «С другой стороны, "черному" сегменту ограничения вряд ли помешают, потому что уже сейчас распространена практика, когда продукт, по факту являющийся БАДом, но не имеющий соответствующей регистрации, продается на маркетплейсах под видом косметологического средства, средства от борьбы с муравьями,— поясняет эксперт.— Назвать его можно как угодно. Да, потребителя определенным образом вводят в заблуждение, но проблема в том, что у нас сейчас сформирован целый пласт потребителей, позволяющих ввести себя в заблуждение». Таким образом, считает Николай Беспалов, глобальных изменений законопроект не повлечет, но производители легальной продукции почувствуют себя «чуть более защищенными».

Наталья Костарнова