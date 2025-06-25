В ЖК прописывают недочеты

Жильцы новостроек бизнес- и премиум-класса больше всех недовольны качеством отделки квартир от девелопера. Примерно 85% собственников такой недвижимости остались разочарованными после покупки, подсчитали аналитики компании Urban Grade. Больше всего они жалуются на плохое качество плитки, паркета и обоев. Вопросы вызывают также вентиляция и система «умный дом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом застройщики неохотно исправляют свои недочеты, рассказала “Ъ FM” владелица жилья в Москве стоимостью от 20 млн руб.: «У меня есть несколько недавно достроившихся квартир в "Символе", это ЖК бизнес-класса в Москве. В одной из них во время приемки я заметила, что одно из окон расположено на стыке "мокрой зоны" и комнаты. Инженер, который проводил приемку, клятвенно убеждал меня, что так и нужно, это нормально. Там достаточно необычное остекление, в этом фишка жилья, но не настолько же. После, наверное, часа разговора с УК нам все-таки подтвердили ошибку застройщика и бесплатно все переделали, но пришлось еще раз принимать квартиру.

Когда такие вещи не исправляются на стадии приемки, это, правда, выливается в достаточно дорогостоящий ремонт и заполнение огромного количества бумаг».

Если у собственника есть претензии к отделке от девелопера, то самое важное — правильно зафиксировать все недочеты. Нюансы этого процесса объяснил глава юридической фирмы «Неделько и партнеры» Василий Неделько. По его словам, из-за общего снижения качества строительства покупатели квартир жалуются все чаще: «Закон предусматривает гарантийный срок на результат производства отделочных работ — один год. В течение этого периода покупатель вправе обратиться к застройщику с требованием, если он выявил какие-то недостатки. Предположим, он покупает квартиру летом, визуально ему кажется, что все в порядке, а зимой выясняется, что появился грибок, плесень, обои отошли, либо еще какие-то неприятности случились. В этой ситуации дефект нужно зафиксировать и написать заявление застройщику и в управляющую компанию. Бывает так, что им проще самостоятельно это все быстро ликвидировать. Если же не находится взаимопонимание, то, скорее всего, придется идти в суд. Чтобы грамотно зафиксировать недочеты, должна быть фотофиксация. Желательно также, чтобы два свидетеля подтвердили бы наличие проблем.

Нужно описать все дефекты и составить требования: либо в разумный срок устранить недостатки, либо соразмерно снизить стоимость жилья».

Прежде “Ъ FM” рассказывал, как жительница Москвы отсудила у застройщика «ФСК» 200 млн руб. при стоимости квартиры в 30 млн руб. Неустойку с девелопера взыскали как раз из-за плохого качества отделки. Иногда жалобы на ремонт — это просто предлог, чтобы выбить скидку, пояснил гендиректор компании Penny Lane 2.0 Алексей Могила. Но, по его словам, за последние три года качество отделки действительно снизилось: «Во-первых, у нас мало игроков, которые могут делать качественный ремонт. Их и в хорошие времена было не такое уж и много. Второй момент — стоимость строительных материалов и доступ к ним. Какие-то технически сложные устройства доставать стало сложнее, либо надо брать аналог, например, не немецкий, а китайский. Третий фактор — это время на отделку. Когда покупатель приходит, он хочет не заниматься поиском строительных материалов и бригад, а получить готовый продукт. Безусловно, это дополнительная нагрузка на бюджет строительного мероприятия. В элитном сегменте это может занимать до 30-40% от стоимости строймонтажных работ. На проектах бизнес- и элит-класса очень требовательные клиенты. Им может не понравиться, например, цвет стен. И такое у нас было в практике: мы покрасили зеленым, пришел потенциальный собственник, сказал, что хочет стены голубого цвета, и не купил квартиру. Угадать тут достаточно сложно.

Когда человек приходит к девелоперу, он начинает торговаться, желая получить наилучшую цену. Соответственно, до чего можно докопаться в таком случае? Качество отделки, лифтов или придомовой территории. Собирается куча фактов, с которыми ты приходишь к застройщику и говоришь, что качество отделки плохое, поэтому нужна скидка в 100 тыс. руб., чтобы это поправить. Это тоже может быть фактором, который аналитики посчитали при своих опросах».

По данным аналитиков NF Group, за последние полгода цены на элитное жилье в Москве поднялись на 12%. Сейчас 1 кв. м в таком сегменте стоит примерно 2,2 млн руб., и это рекорд за всю историю наблюдений.

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Никита Путятин