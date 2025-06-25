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Коммерсантъ FM
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В ЖК прописывают недочеты

Почему покупатели элитных квартир недовольны их качеством

Жильцы новостроек бизнес- и премиум-класса больше всех недовольны качеством отделки квартир от девелопера. Примерно 85% собственников такой недвижимости остались разочарованными после покупки, подсчитали аналитики компании Urban Grade. Больше всего они жалуются на плохое качество плитки, паркета и обоев. Вопросы вызывают также вентиляция и система «умный дом».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом застройщики неохотно исправляют свои недочеты, рассказала “Ъ FM” владелица жилья в Москве стоимостью от 20 млн руб.: «У меня есть несколько недавно достроившихся квартир в "Символе", это ЖК бизнес-класса в Москве. В одной из них во время приемки я заметила, что одно из окон расположено на стыке "мокрой зоны" и комнаты. Инженер, который проводил приемку, клятвенно убеждал меня, что так и нужно, это нормально. Там достаточно необычное остекление, в этом фишка жилья, но не настолько же. После, наверное, часа разговора с УК нам все-таки подтвердили ошибку застройщика и бесплатно все переделали, но пришлось еще раз принимать квартиру.

Когда такие вещи не исправляются на стадии приемки, это, правда, выливается в достаточно дорогостоящий ремонт и заполнение огромного количества бумаг».

Если у собственника есть претензии к отделке от девелопера, то самое важное — правильно зафиксировать все недочеты. Нюансы этого процесса объяснил глава юридической фирмы «Неделько и партнеры» Василий Неделько. По его словам, из-за общего снижения качества строительства покупатели квартир жалуются все чаще: «Закон предусматривает гарантийный срок на результат производства отделочных работ — один год. В течение этого периода покупатель вправе обратиться к застройщику с требованием, если он выявил какие-то недостатки. Предположим, он покупает квартиру летом, визуально ему кажется, что все в порядке, а зимой выясняется, что появился грибок, плесень, обои отошли, либо еще какие-то неприятности случились. В этой ситуации дефект нужно зафиксировать и написать заявление застройщику и в управляющую компанию. Бывает так, что им проще самостоятельно это все быстро ликвидировать. Если же не находится взаимопонимание, то, скорее всего, придется идти в суд. Чтобы грамотно зафиксировать недочеты, должна быть фотофиксация. Желательно также, чтобы два свидетеля подтвердили бы наличие проблем.

Нужно описать все дефекты и составить требования: либо в разумный срок устранить недостатки, либо соразмерно снизить стоимость жилья».

Прежде “Ъ FM” рассказывал, как жительница Москвы отсудила у застройщика «ФСК» 200 млн руб. при стоимости квартиры в 30 млн руб. Неустойку с девелопера взыскали как раз из-за плохого качества отделки. Иногда жалобы на ремонт — это просто предлог, чтобы выбить скидку, пояснил гендиректор компании Penny Lane 2.0 Алексей Могила. Но, по его словам, за последние три года качество отделки действительно снизилось: «Во-первых, у нас мало игроков, которые могут делать качественный ремонт. Их и в хорошие времена было не такое уж и много. Второй момент — стоимость строительных материалов и доступ к ним. Какие-то технически сложные устройства доставать стало сложнее, либо надо брать аналог, например, не немецкий, а китайский. Третий фактор — это время на отделку. Когда покупатель приходит, он хочет не заниматься поиском строительных материалов и бригад, а получить готовый продукт. Безусловно, это дополнительная нагрузка на бюджет строительного мероприятия. В элитном сегменте это может занимать до 30-40% от стоимости строймонтажных работ. На проектах бизнес- и элит-класса очень требовательные клиенты. Им может не понравиться, например, цвет стен. И такое у нас было в практике: мы покрасили зеленым, пришел потенциальный собственник, сказал, что хочет стены голубого цвета, и не купил квартиру. Угадать тут достаточно сложно.

Каковы претензии владельцев недвижимости в Москве к УК

Когда человек приходит к девелоперу, он начинает торговаться, желая получить наилучшую цену. Соответственно, до чего можно докопаться в таком случае? Качество отделки, лифтов или придомовой территории. Собирается куча фактов, с которыми ты приходишь к застройщику и говоришь, что качество отделки плохое, поэтому нужна скидка в 100 тыс. руб., чтобы это поправить. Это тоже может быть фактором, который аналитики посчитали при своих опросах».

Жилье примут профессионалы

По данным аналитиков NF Group, за последние полгода цены на элитное жилье в Москве поднялись на 12%. Сейчас 1 кв. м в таком сегменте стоит примерно 2,2 млн руб., и это рекорд за всю историю наблюдений.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин

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