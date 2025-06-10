Жильцы заполнили «жалобную книгу»

Жители элитных домов в Москве чаще всего жалуются на работу своих управляющих компаний. Уровень негатива в премиум-сегменте превышает 75%, подсчитали аналитики из агентства Digital Guru. Они изучили около 5,5 млн сообщений в общедомовых чатах и выяснили, что качеством услуг ЖКХ в основном недовольны в Юго-Западном округе, а также в Новой Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Именно в этих районах находится самое большое количество новостроек, в том числе и премиум-класса, заметил гендиректор Digital Guru Андрей Кузьменков: «Мы брали разные жилые комплексы в разных сегментах. Подавляющее большинство — это комфорт-, бизнес- и премиум-класс. Изучили, собственно, какие вообще темы волнуют людей, какова доля негатива, и заметили, что в ЖК премиального сегмента она выше, чем в других. Чаще всего жильцы жалуются на некачественные услуги, плохое содержание территории. Кроме того, шла речь о том, как управляющая компания коммуницирует с жителями, были и какие-то проблемы с общим собранием собственников. Из интересного, например, в домах бизнес-класса людям гораздо более важна тема охраны комплекса, в отличие от владельцев недвижимости комфорт-сегмента. Последние больше ценят качество уборки, водоснабжения и электричества. Тема с парковкой — это уже не такая вещь нужная».

Несмотря на высокую стоимость жилья в премиум-сегменте, качество услуг там немногим выше новостроек эконом-класса, считает председатель правления Союза жилищных организаций Константин Крохин: «У людей, которые покупают дорогое жилье, и потребности выше. То есть они считают, что в этом случае кто-то им что-то должен, например, застройщик или управляющая компания. Но ни российское законодательство, ни традиции этого бизнеса не подразумевают, что клиентам предоставляются некие гарантии на какой-то сервис. И получается, что человек, купивший такую недвижимость и думающий о каком-то идеальном мире, находится в ситуации завышенных ожиданий.

При этом, если застройщик ответственный, а таких единицы, то он действительно пытается обслуживать ЖК какое-то время на высоком уровне и задавать определенный стандарт.

Это те, кто хочет оставаться на рынке и заниматься бизнесом управления, бизнесом эксплуатации. Большинство девелоперов таких задач перед собой не ставят. То есть они покупают землю, договариваются с властями, строят жилье, продают его и выводят деньги. По этой причине никаких долгосрочных стратегий у застройщиков в большинстве своем нет. Соответственно, нет и смысла вкладываться в персонал, людей и какую-то методологию управления, если твоя задача просто очень выгодно продать бетон на конъюнктуре, пока есть спрос».

По данным РБК, сейчас средняя цена квадратного метра в столичных новостройках бизнес-класса составляет около 450 тыс. руб. За последний месяц этот показатель вырос примерно на 1,5%.

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Никита Путятин