Жилье примут профессионалы

Участвовать в приемке жилья на первичном рынке смогут только строители. Минстрой прорабатывает инициативу разрешить проводить техническую экспертизу при получении ключей только специалистам с профильным образованием, сообщают «Известия». Ведомство хочет оградить застройщиков от так называемого потребительского экстремизма, когда дольщики объединяются и через суд пытаются получить материальную компенсацию за выявленные в домах недочеты, но часто не вполне обоснованно. При этом нарекания к качеству строительства имеют 60% новоселов. Может ли количество претензий к застройщикам еще больше возрасти? Узнала Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Даже подписание акта приемки-передачи покупателем не снимает с застройщика обязательств устранять дефекты в реализованных проектах. Согласно 214-му закону, на новостройки любого класса распространяется гарантия сроком не менее трех лет.

До сентября 2024 года на споры с девелоперами у граждан было целых пять лет. Бизнес профессиональных приемщиков растет ежегодно, говорит эксперт проекта «Аналитика в сфере ЖКХ» Павел Склянчук: «У собственника есть право на устранение недоделок со стороны застройщика и за его счет. В последние годы даже появился паразитарный вид бизнеса, когда юристы-сутяжники подговаривают владельцев квартир в новостройках и говорят, что они окажут за определенное вознаграждение услуги по взысканию с застройщиков каких-то дополнительных выплат. Люди на это клюют.

В итоге задерживается сдача объекта в эксплуатацию. В целом ничего не поменяется. Если покупатели квартир видят, что есть какие-то недочеты, они могут нанять на рынке юристов в рамках гражданского договора».

За 2024 год, по данным Росстата, в России ввели в эксплуатацию 45,5 млн кв. м жилья в многоквартирных домах. На первом месте по объемам находится Москва, следом — Санкт-Петербург и Краснодар. По оценкам экспертов, в столичном регионе 60% участников долевого строительства пытаются по суду взыскать с застройщика неустойку. В регионах эта доля не превышает 10%.

Сколы на стеклах, дыры между окнами и стенами, неправильные выводы под воду и канализацию, а также отсутствие плановых перегородок могут ждать покупателя на этапе получения ключей. Штат некоторых застройщиков массового сегмента не позволяет отследить работу подрядчиков, говорит руководитель департамента продаж компании Metrium Константин Щибецкий: «Есть застройщики, у которых сложилась плохая репутация из-за строителей. Так как кроме СНиПов больше ничего нет, все будет зависеть от того, какая подрядная организация осуществляет ремонт. Есть прецеденты, когда у одного и того же застройщика разные бригады отрабатывают отделку, и на одних этажах она безупречная, а на других плохая. Чья это проблема? Наверное, застройщика. Потребитель не должен из-за этого страдать.

Если бы были понятны стандарты, они бы просто убрали с рынка людей, которые выискивают эти самые недостатки для того, чтобы затормозить процесс передачи квартиры».

Сейчас эксперт по приемке квартир должен состоять в реестре «Национального объединения специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования» (НОПРИЗ) или в реестр «Национального Объединение Строителей» (НОСТРОЙ). Услуги таких специалистов стоят дороже, чем помощь независимых оценщиков. Приемка жилья площадью 40 кв. м может обойтись примерно в 35 тыс. руб.

Инициатива Минстроя упорядочит рынок, уверен инженер по качеству строительства Сергей Бакин: «Стояки заходят в каждую квартиру, проводится электричество, кондиционирование, окна, входные двери, перекрытия. Стены — ограждающая конструкция, несущая конструкция, в каком они состоянии. Если профессионально рассматривать все конструкции, возникает масса вопросов. По результатам осмотра всегда составляется акт, где все и указывается, все нарушения, и что нужно доделать».

По подсчетам ассоциации юристов, только за 2024 год застройщики возместили покупателям недвижимости примерно 100 млрд руб. компенсаций. При этом все возмещения по дефектам отделки и оборудования ограничены 3% от стоимости договора.

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Юлия Савина, Станислав Крючков