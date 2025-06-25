Страны НАТО повысят оборонные расходы до 5% ВВП

НАТО опубликовало заявление по итогам саммита в Гааге. Из документа следует, что страны Североатлантического альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. «Эти инвестиции обеспечат нас силами, потенциалом, ресурсами, инфраструктурой и позволят нам нарастить боеготовность и повысить устойчивость, которые необходимы для сдерживания и обороны»,— говорится в заявлении.

Страны блока обязуются ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды. Еще до 1,5% ВВП будет направлено на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие цели. Участники должны каждый год представлять план по достижению пятипроцентного порога. На 2029 год запланирован пересмотр целей с учетом стратегической обстановки.

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Кроме того, члены альянса договорились расширять промышленное сотрудничество, устраняя торговые барьеры в сфере обороны. При расчете расходов страны НАТО будут учитывать прямые взносы на военные нужды Украины и ее оборонной промышленности.

До начала саммита Reuters сообщало, что премьер-министр Испании Педро Санчес отказался брать ответственность за достижение показателя в 5%. Саммит НАТО проходит в Гааге 24–25 июня. Следующий саммит блока пройдет в 2026 году в Турции.

Подробнее о планах альянса в сфере обороны — в материале «Ъ» «В НАТО не спешат раскошеливаться».

Елизавета Шмакова