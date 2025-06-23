НАТО согласовало повышение расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году

Страны НАТО согласовали в воскресенье заявление для предстоящего саммита альянса в Гааге. В заявлении говорится, что страны-участники согласились повышать расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

По данным агентства, достигнуть уровня в 5% ВВП страны договорились за счет увеличения основных расходов на оборону с 2% до 3,5%, а также дополнительных трат — например, на кибербезопасность или модернизацию дорог и мостов.

Решение принято, как пишет агентство, под давлением президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал страны Европы взять на себя ответственность за сдерживание и оборону обычными вооружениями. Сейчас альянс ориентируется на показатель в 2% ВВП. Для контроля прогресса запланирован пересмотр целей в 2029 году.

Однако не все страны согласились с новыми обязательствами. Как сообщило агентство, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался брать ответственность за достижение показателя в 5%.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24–25 июня.