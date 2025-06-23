В НАТО не спешат раскошеливаться

Открывающийся 24 июня саммит НАТО в Гааге будет по сути посвящен одной-единственной теме — планам увеличения расходов на оборону стран-членов альянса до 5% ВВП. Это требование президента США Дональда Трампа, который еще в свою первую президентскую каденцию добивался большего финансового участия других членов НАТО в оборонных делах, не вызвало возражений союзников. Но накануне саммита стало ясно: соглашаясь с целевым показателем, члены альянса серьезно расходятся в сроках того, когда они должны быть достигнуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Представители стран-членов НАТО окончательно договорились, что расходы на оборону должны быть повышены до 5% от ВВП, сообщило агентство Reuters вечером 22 июня со ссылкой на дипломатические источники. Такого обязательства от членов Североатлантического альянса уже не первый месяц добивается Дональд Трамп. В последнее время стало очевидно, что союзники США не возражают против радикального повышения оборонных расходов и не противятся этому. Впрочем, имеются нюансы.

Согласно предложению генсека НАТО Марка Рютте, 5% разделили на две составные части: повышение до 3,5% коснется непосредственных военных расходов, а еще 1,5% пойдут в будущем на такие непрямые оборонные нужды, как кибербезопасность и развитие инфраструктуры, чтобы страны были лучше подготовлены к возможным военным конфликтам.

В начале прошлой недели все выглядело так, что никаких возражений относительно 5% ни у кого не возникло, и уже 25 июня, в основной день саммита НАТО в Гааге, лидеры 32 стран-членов альянса официально распишутся под этой заявленной целью. Однако 19 июня против столь серьезного повышения оборонных трат выступила Испания, которая в прошлом году потратила на оборону меньше всех в альянсе — 1,28% ВВП. «Мы полностью уважаем законное желание других стран увеличить свои инвестиции в оборону, но мы не собираемся этого делать»,— без обиняков сообщил испанский премьер Педро Санчес, добавив, что его страна сможет выполнить все свои обязательства перед НАТО, тратя всего 2,1% от своего ВВП.

С учетом того, сколько усилий было вложено руководством альянса в успешное проведение саммита НАТО (его, например, впервые сократили до одной рабочей сессии, чтобы удержать внимание Трампа, и исключили из повестки все спорные вопросы), Марк Рютте решил проявить гибкость и в случае с Мадридом. Поскольку решения в альянсе принимаются консенсусом, во избежание вето Испании в итоговом коммюнике саммита были спешно изменены формулировки.

Вместо слов «мы обязуемся» в документе, который лидеры должны подписать 25 июня, будет значиться «союзники обязуются» тратить 5% на оборону.

Это даст Испании карт-бланш на повышение собственных оборонных расходов как получится. «Таким образом, Испания не будет тратить 5% своего ВВП на оборону, но ее участие, вес и легитимность в НАТО останутся неизменными»,— удовлетворенно заявил господин Санчес в своем телевизионном обращении к нации 22 июня.

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Разумеется, отказ испанцев от общей амбициозной цели был тут же раскритикован главой Белого дома. В пятницу, 20 июня, Дональд Трамп заявил, что Испания «должна платить столько же, сколько все остальные». Досталось от него и Канаде, которая пока тратит на оборону 1,45% от ВВП.

Жестко отстаивая свою точку зрения, США далеко не столь категоричны по отношению к себе. «Я не думаю, что мы должны (повышать расходы до 5%.— “Ъ”), но я думаю, что они должны»,— заявил Дональд Трамп, давая понять, что и нынешних отчислений в 3,4% ВВП на нужды обороны для США достаточно.

Грядущее масштабное наращивание оборонных расходов членами НАТО стало безусловной победой лично главы Белого дома, который не впервые использует тактику давления и угроз. Еще в 2018 году на саммите НАТО в Брюсселе в свой первый срок Дональд Трамп пригрозил вывести Штаты из альянса, если другие страны-члены не возьмутся за увеличение оборонных расходов до 2% ВВП, о чем они договорились еще в 2014 году. И к концу прошлого года 22 из 32 стран достигли этой цели (хотя на это натовские страны подвиг не столько Трамп, сколько конфликт на Украине, побудивший также вступить в ряды альянса доселе нейтральные Швецию и Финляндию).

«Без Трампа они бы ни за что не достигли 5%. Поэтому он видит в этом крупную победу, и так оно и есть»,— поделился на этой неделе с изданием Politico один из чиновников американской администрации.

Вместе с тем торжествовать Вашингтону пока рано. «Они (союзники США по НАТО.— “Ъ”) думают о сроках, которые, честно говоря, исчисляются десятилетиями. Трамп же, вероятно, думает о сроках до конца этого десятилетия, если не раньше. Вот где, я думаю, саммит может взорваться»,— отметил тому же изданию бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

Изначально, когда речь шла о том, к какому году расходы на оборону должны вырасти до обозначенных 5%, чаще всего звучал 2030 год. Это приветствовалось не только Вашингтоном, но и странами Восточной Европы, которые успели за последние годы довести свои траты до 3,5%. Однако многие другие страны, в частности, Италия и Бельгия, которые пока не вышли даже на уровень 2%, изо всех сил пытались оттянуть крайний срок выхода на новые показатели. Даже в Великобритании, одной из крупнейших военных держав Европы, заявили, что к 2027 году страна сможет выйти на траты в 2,5%, а достичь 3% — самое скорое лишь к 2032 году.

На фоне разброда и шатаний союзников Марк Рютте предложил определить в качестве компромисса для достижения 5-процентной планки 2032 год.

Но и это устроило не всех. И в последние дни, по словам европейских чиновников, было решено, что в итоговом коммюнике саммита в Гааге будет обозначено, что довести расходы на оборону до 5% страны-члены альянса обязуются к 2035 году. При этом накануне саммита многие не исключали, что, возможно, вопрос о сроках вообще не будет решен в ходе мероприятия.

В России, которая уже много лет подряд считается одной из главных угроз НАТО, предсказуемо негативно отозвались о планах альянса нарастить военные расходы вне зависимости от того, к какому сроку это будет решено сделать.

«Уже всем понятно, что такое решение, если будет принято, приведет к переводу экономики, в особенности европейских стран-членов, на "военные рельсы" в ущерб социально-экономическому благополучию их граждан. Ускорится процесс милитаризации ЕС, состояние безопасности в Европе и глобально еще больше ухудшится»,— заявил на днях «РИА Новости» замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что в ответ Москва продолжит «принимать все необходимые меры для обеспечения нашей безопасности и обороноспособности».

Наталия Портякова