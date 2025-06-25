Грузину присудили высшее положение

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима ранее неоднократно судимого Давида Жоржоладзе по прозвищу Грузин, которого следствие считает «смотрящим» за Слободо-Туринским районом, его сообщнику Максиму Шатину назначено 12 лет колонии. По версии следствия, Грузин организовал преступную группировку, члены которой под разными предлогами вымогали у деньги у предполгаемых распространителей наркотиков или в качестве обмена на возврат угнанного автомобиля. Вину «смотрящий» не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Гулиев и Давид Жоржоладзе в кабине для обвиняемых. Рядом с адвокатом Максим Шатин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Аббас Гулиев и Давид Жоржоладзе в кабине для обвиняемых. Рядом с адвокатом Максим Шатин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В среду, 25 июня, Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 700 тыс. руб. ранее неоднократно судимого Давида Жоржоладзе, которого следствие называет «смотрящим» за Слободо-Туринским районом. 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 250 тыс. руб. назначено его сообщнику Максиму Шатину.

В зависимости от степени участия в преступлениях суд признал их виновными по ст.163 УК РФ (вымогательство), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), ст.161 УК РФ (грабеж), Давида Жоржоладзе суд отдельно признал виновным по ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Дело в отношении их подельника Аббаса Гулиева выделено в отдельное производство и приостановлено (он уехал на СВО).

Как установило следствие, в 2014 году Давид Жоржоладзе впервые был отправлен в колонию на срок в 7,6 лет. По версии следствия, именно тогда он приобщился к тюремной культуре и начал соблюдать ее правила, а после выхода из тюрьмы в 2021 году был назначен «смотрящим» за Слободо-Туринским районом и привлек к совершению преступлений Максима Шатина и Аббаса Гулиева.

На создание организованной преступной группы и занятие высшего положения в иерархии, по мнению обвинения, указывает то, что Жоржоладзе следил за криминальной кассой («общаком») и выделял из нее средства на помощь находящимся в местах лишения свободы. Он обеспечивал конспирацию группы: ее члены использовали для коммуникации не телефонную связь, а приложения-мессенджеры. Обвинение утверждает, что Жоржоладзе разработал преступный план, распределил обязанности и следил за его осуществлением.

Как утверждает следствие, Грузин и его подельники в период с 2021 по 2022 год занимались вымогательством денег под разными предлогами.

Так, у двух потерпевших, уличив их в распространении наркотиков, подельники требовали по 30 тыс. руб. с каждого. После отказа одному из потерпевших угрожали «увезти в лес, избить и сломать руки и ноги», «доставить к реке, привязать к ногам кирпич и скинуть в реку». Другого потерпевшего, по мнению группы, хранившего у себя наркотики, заставили выплатить более 100 тыс. руб.

В апреле 2022 года, как утверждает следствие, Давид Жоржоладзе вернул потерпевшему пропавший у него ранее автомобиль, но потребовал за это 30 тыс. руб., угрожая «побить палкой». Не получив денег, Грузин, по версии следствия, организовал избиение потерпевшего в безлюдном месте, а затем забрал его машину стоимостью 45 тыс. руб.

В августе 2022 года, по версии следствия, Аббас Гулиев по телефону вымогал 200 тыс. руб. под предлогом того, что их необходимо внести в счет кредитного долга бывшей сожительницы потерпевшего. После отказа Гулиев неоднократно приезжал к дому потерпевшего, который успел скрыться, и общался с его родственниками.

Всего следствие выделило пять преступных эпизодов в уголовном деле.

Грузин вину в занятии высшего положения в преступной иерархии не признал. Однако он признал, что избиение некоторых людей было, но объяснил это тем, что они являлись наркоторговцами. Максим Шатин признал вину частично: он согласился с обвинениями в вымогательстве, но отрицал, что действовал в составе организованной группы.

Статья 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» появилась в российском законодательстве в 2019 году. Впервые в Свердловской области ее применили в 2022 году: житель Верхней Салды Владимир Кузнецов был приговорен облсудом к 10 годам колонии строгого режима. Следствие называло его «смотрящим» за городом.

Сейчас в области идет несколько подобных процессов. В конце января Свердловский областной суд начал рассматривать дело в отношении Сергея Хитрика, которого следствие считает «смотрящим» за Артемовским. По версии следствия, для пополнения «общака» он, угрожая насилием, вымогал разные суммы у людей, которых считал причастными к незаконному обороту наркотиков. В середине июня Свердловский облсуд приступил к рассмотрению дела в отношении Марселя Гасанова, которого следствие считает, «смотрящим» за Свердловской областью. «Смотрящим» его якобы назначили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский).

Мария Шараева