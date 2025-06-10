Человек безупречной криминальной репутации

Свердловский областной суд начал рассматривать по существу дело Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и других преступлениях. Следствие считает, что «смотрящим» за областью его назначили криминальные авторитеты Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). Подсудимый заявил, что его подставил сотрудник ФСБ, приходившийся ему другом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марсель Гасанов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Марсель Гасанов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во вторник, 10 июня, суд приступил к рассмотрению уголовного дела Марселя Гасанова. Согласно обвинению, оглашенному прокурором, Марсель Гасанов приобщился к тюремной культуре до 2016 года, когда отбывал семилетний срок за разбой (ст. 162 УК). По утверждению прокурора, фигурант обладал решительностью, коммуникабельностью, настойчивостью и «создал себе безупречную криминальную репутацию и непререкаемый авторитет».

Как утверждает следствие, в сентябре 2024 года «воры в законе» Захарий Калашов (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) назначили Марселя Гасанова «смотрящим» за Свердловской областью.

По версии обвинения, он следил за «общаком», контролируя его пополнение (в том числе из добытых криминальным путем средств) и распределение денег, пропагандировал преступную культуру в области, участвовал в разрешении конфликтов между участниками группировок и контролировал преступную деятельность в регионе.

В частности, как утверждает гособвинитель, 14 октября 2024 года Марсель Гасанов помог разрешить конфликт между Гулиевым и Исмаиловым, которые находились в СИЗО в Москве. Он, по версии следствия, передал им через других заключенных указания о действиях, которые не допустили бы развития конфликта.

В апреле, уже находясь в СИЗО по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии, Марсель Гасанов оскорбил сотрудника ФСИН и угрожал ему, когда тот конвоировал подсудимого на свидание с адвокатом, утверждает гособвинитель. Этим он унизил честь и достоинство пострадавшего сотрудника.

В оскорблении и угрозах сотруднику ФСИН Марсель Гасанов вину признал частично.

По версии подсудимого, он находился в СИЗО в «отравленном состоянии», потерял 20 кг веса за две недели и «не понимал, что говорил».

В ГУ ФСИН по Свердловской области эту информацию опровергли, заявив, что его питание соответствует норме, а случаев отравления в СИЗО-1 не зафиксировано.

Вину в занятии положения «смотрящего» подсудимый не признал. Марсель Гасанов заявил, что дело сфабриковано, а указанных воров в законе он никогда не видел. «Меня подставил мой друг, сотрудник ФСБ Иван Олегович»,— заявил он.

Марселя Гасанова задержали в Екатеринбурге в феврале 2025 года по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По данным СУ СКР по Свердловской области, во время обысков у него изъяли охолощенный автомат.

На заседании суда по избранию меры пресечения Марсель Гасанов связал свое задержание с конфликтом с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) полиции, который, по его словам, длится уже два года.

Пока Марсель Гасанов находился в СИЗО, ему дополнительно предъявили обвинения по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением) и ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Анна Капустина, Екатеринбург