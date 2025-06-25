Фигурант по делу «смотрящего» за Слободо-Туринским районом ушел на СВО

Фигурант по уголовному делу «смотрящего» за Слободо-Туринским районом Давида Жоржоладзе (по прозвищу Грузин) Аббас Гулиев заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции (СВО). Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, в связи с этим производство по его уголовному делу приостановлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Гулиев в кабине для обвиняемых

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Аббас Гулиев в кабине для обвиняемых

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как установило следствие, в 2014 году Давид Жоржоладзе впервые отправился отбывать наказание в колонию на срок в 7,6 лет. По версии следствия, именно тогда он приобщился к тюремной культуре и начал соблюдать ее правила, а после выхода из тюрьмы в 2021 году был назначен «смотрящим» за Слободо-Туринским районом и привлек к совершению преступлений Максима Шатина и Аббаса Гулиева.

По версии следствия, Грузин координировал действия организованной группы и следил за кассой — «общаком». Он совместно с подельниками с 2021 по 2022 год вымогал средства у жителей Туринской Слободы под разными предлогами. Он обеспечивал конспирацию группы от полиции: ее члены использовали для коммуникации не телефонную связь, а приложения-мессенджеры. Обвинение утверждает, что Жоржоладзе разработал преступный план, распределил обязанности и следил за его осуществлением.

В среду, 25 июня, Свердловский областной суд приговорил Грузина к 16 годам колонии строгого режима, его подельника Максима Шатина к 12 годам колонии.

Подробнее об уголовном деле в материале «Ъ-Урал» — «Грузину присудили высшее положение».

Мария Шараева