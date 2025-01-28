«Я приглядывал за городом до 2016 года»

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Сергея Хитрика, которого следствие считает «смотрящим» за Артемовским. По версии следствия, для пополнения «общака» он угрозами применения насилия вымогал разные суммы у людей, которых считал причастными к незаконному обороту наркотиков. Подсудимый не стал комментировать обвинения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимый Сергей Хитрик обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательствах и разбое

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Подсудимый Сергей Хитрик обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии, вымогательствах и разбое

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Как установило следствие, в мае 2002 года ранее судимый Сергей Хитрик обосновался в Артемовском (Свердловская область) после того, как освободился из мест лишения свободы. В колонии он поддерживал связи с другими осужденными, узнал о преступной иерархии и системе взаимоотношений между лицами криминальной среды, которые придерживались правил и традиций воровской субкультуры.

«Он создал себе безупречную криминальную репутацию, получил непререкаемый авторитет, известность в криминальной среде, доказав приверженность к преступной идеологии и желание пропагандировать криминальные субкультуры»,— отметила гособвинитель во время заседания в Свердловском областном суде.

По ее словам, «смотрящим» за Артемовским его назначил вор в законе Темури Мирзоев (Тимур Свердловский).

По версии следствия, в статусе «смотрящего» Сергей Хитрик контролировал криминальные структуры города. В частности, он отвечал за пополнение «общака», в том числе пополнял его лично за счет вымогательств. Кроме того, Хитрик пропагандировал воровские традиции и разрешал споры между представителями уголовного мира и пострадавшими от них гражданами.

Согласно материалам дела, у Сергея Хитрика было «негативное отношение к лицам, распространяющим наркотические средства», поэтому он стал заниматься вымогательством у них денег.

Так, 13 сентября 2021 года он приехал к офису компании «Ритуал-Сервис» в Артемовском и угрозами потребовал у Данила Ремякина 200 тыс. руб. для пополнения «общака». Сергей Хитрик заявил, что если тот откажется передавать деньги, то к нему «приедут чехи и будут избивать палкой». Потерпевший опасался подсудимого, поэтому передал ему деньги.

В 2022 году Сергей Хитрик вновь решил вымогать деньги у Данила Ремякина и его матери. Он пригласил потерпевшего к себе в офис «для разговора» и сказал, что тот обязан ему передать 250 тыс. руб., потому что занимался преступной деятельностью без ведома «смотрящего». При этом он угрожал, что в случае отказа к Ремякину будет применено физическое насилие в местах лишения свободы. За деньгами потерпевший обратился к своей матери. Его мать, опасаясь за жизнь и здоровья сына, передала 100 тыс. руб. Тот принес 85 тыс. руб. в офис Хитрика, который располагался в помещении компании такси «Три пятерки».

Когда Данила Ремякина арестовали и направили в СИЗО-2, Сергей Хитрик через своих приятелей потребовал от него еще 250 тыс. руб. для пополнения «общака». Требование пострадавший выполнить не смог в связи с отсутствием денег.

Тогда, по версии следствия, подсудимый обратился с требованием к матери Ремякина, угрожая поджечь автомобиль и офис ее сына. Мать требование выполнить не смогла из-за отсутствия денег. Когда Данила Ремякина перевели под домашний арест, Сергей Хитрик неоднократно приезжал к нему домой с угрозами и требованием пополнить «общак».

В ноябре 2023 года Сергей Хитрик решил вымогать деньги у Алены Тарантайко, которая, по его данным, была причастна к обороту наркотиков в Артемовском. Он потребовал от нее 150 тыс. руб. и автомобиль стоимостью более 810 тыс. руб. По версии следствия, на встрече с Тарантайко в поселке Буланаш он замахнулся на нее кулаком, угрожая применить насилие. В случае, если она откажется передавать деньги, он пообещал распространить позорящие ее сведения, сообщить в полицию о ее причастности к обороту наркотиков и вывезти в лес. Девушка, опасаясь «смотрящего», отдала ему деньги и переоформила на него свой автомобиль. Впоследствии он с ножницами напал на Алену Тарантайко и вновь потребовал от нее перевести еще 20 тыс. руб. на карту его матери. Девушка выполнила и это требование.

В январе 2024 года Сергей Хитрик вместе с сообщником начал вымогать у пары местных жителей 1,5 млн руб., угрожая в случае отказа «отдать их дагестанцам», «отрезать голову и осуществить действия сексуального характера». В феврале ему были переданы 10 тыс. руб. и муляжи на сумму 690 тыс. руб. 22 февраля 2024 года Сергей Хитрик был задержан сотрудниками ФСБ.

На начавшемся в Свердловском областном суде процессе во вторник, 28 января ему было зачитано обвинительное заключение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), по четырем эпизодам по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ст. 162 УК РФ (разбой).

«Это просто слова, здесь нет доказательств. Мне непонятно, в чем меня обвиняют. Я приглядывал за городом до 2016 года, потом нет», — сказал подсудимый. Он заявил, что не будет высказывать мнение по поводу предъявленного обвинения.

В ходе заседания Сергей Хитрик перебивал судью, поэтому председательствующий по делу Александр Ладин делал ему замечания и пригрозил удалением из зала. Судья подчеркнул, что сейчас идет судебное заседание, а не митинг, на что Хитрик заявил, что «сейчас проходит шоу». Его адвокат Олег Ситников отметил, что обвинительное заключение «неконкретизированно и несостоятельно», составлено с нарушением УПК.

Мария Шараева