Победа без побежденных

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доцент ВШЭ Андрей Фролов

Фото: Архив Андрея Фролова Доцент ВШЭ Андрей Фролов

Фото: Архив Андрея Фролова

В 12-дневной войне между Израилем и Ираном сделана передышка. Хотя стороны с подачи президента США Трампа называют ее «перемирием», события первого «мирного» дня оставляют ощущение того, что продолжение этой драмы не за горами. С другой стороны, самое время подвести предварительные итоги.

Ирония ситуации заключается в том, что все три участника боевых действий считают себя победителями.

И хотя положение Ирана, на первый взгляд, выглядит не очень оптимистично, можно с осторожностью утверждать, что в складывающихся условиях Иран если не победил, то как минимум не проиграл. Масштабы разрушений его ракетно-ядерного потенциала до сих пор неизвестны, и, несмотря на бравурные утверждения Нетаньяху, Ирану, видимо, удалось сохранить часть предприятий ядерного топливного цикла, как и часть запасов наработанного высокообогащенного (до 60% по U-235, а возможно, и выше) урана. Также иранцам удалось сохранить вертикаль военно-политического командования, потери отдельных руководителей быстро восполнялись без фатальной потери эффективности управления. Несмотря на шок первых дней, полностью подавить иранскую ПВО не удалось, и в последние дни первого акта этой войны ее эффективность стала нарастать, что выразилось в росте числа сбитых израильских разведывательно-ударных БЛА.

Опять-таки, несмотря на то что иранские ракетные установки шахтного и мобильного пуска были для ЦАХАЛа приоритетной целью, ВВС Корпуса стражей исламской революции сохранили способность ежедневно совершать десятки ракетных пусков.

Несмотря на активную работу ПВО самого Израиля, а также США и Иордании, Израилю были нанесены существенные потери и разрушения в инфраструктуре, причем их реальные масштабы до сих пор неизвестны из-за четкой работы цензуры. Важным представляется и то обстоятельство, что израильские спецслужбы лишились значительно числа своих агентов внутри Ирана, причем эти кадры явно готовились годами.

В то же время иранское руководство наглядно столкнулось со своими уязвимостями, устранению которых будут посвящены ближайшие годы. В первую очередь это серьезное технологическое отставание от противников, которое своими силами решить не получается.

Перед иранским руководством встанет необходимость сокращать этот разрыв за счет прямых закупок вооружений и военной техники у России и, возможно, Китая, причем как раз тех категорий, которые наиболее затратны: истребительная авиация (закупить придется не менее 100 истребителей уровня Су-35 и в перспективе, видимо, и Су-57Э), ПВО (ЗРС С-400, «Викинг», «Антей-2500», ЗРПК «Панцирь-С1», разнообразные РЛС), современные средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, неатомные подлодки с ракетными комплексами и многое другое. Это потребует десятков миллиардов долларов, что ставит Тегеран перед непростой дилеммой, особенно учитывая историческую прижимистость иранцев в сфере военно-технического сотрудничества.

12-дневная война оставляет у стороннего наблюдателя чувство незавершенности, ни одна из сторон недовольна полученным промежуточным результатом. Нельзя исключать продолжение боевых действий, причем в самом скоро времени, но то, что стороны — и прежде всего Иран — в ускоренном темпе анализируют прошедшие две недели и делают выводы на будущее, сомневаться не приходится.