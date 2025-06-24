Нетаньяху пообещал пресекать силой попытки Ирана возобновить ядерную программу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с видеообращением к нации, в котором заявил об «исторической победе» над Ираном. Он также пообещал пресекать силой любые попытки Ирана возобновить создание ядерного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Если кто-то в Иране попытается восстановить эту программу, мы будем действовать с той же решимостью, с той же силой, чтобы пресечь любую подобную попытку. Повторяю — у Ирана не будет ядерного оружия»,— сказал Биньямин Нетаньяху (запись опубликована на YouTube-канале правительства Израиля).

Как добавил премьер, Израиль «нанес сокрушительные удары по злому режиму». Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку военной операции. «У Израиля никогда не было такого друга, как президент Трамп в Белом доме, и я очень благодарен ему за нашу совместную работу»,— сказал господин Нетаньяху.

Ранее с обращением к нации выступил и президент Ирана Масуд Пезешкиан, в котором объявил об окончании 12-дневной войны. Он заявил, что Израиль не смог уничтожить иранскую ядерную программу и организовать беспорядки в стране, а также понес «суровое и историческое наказание». Господин Пезешкиан также выразил надежду на установление мира в регионе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».

Петр Бузлаев