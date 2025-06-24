Президент Ирана: Израиль не смог достичь своих целей и «понес суровое наказание»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израилю не удалось достичь своих целей по уничтожению иранских ядерных объектов и организации массовых беспорядков. За свои атаки Израиль понес «суровое и историческое наказание», рассказал глава государства в обращении к жителям страны.

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«Крах ложного стереотипа о непобедимости израильского режима и его союзников, а также огромное количество разрушений и уничтожение важных объектов и центров на территории Израиля сообщили миру о том, что цена агрессии против великой страны Иран очень велика»,— сказал господин Пезешкиан (цитата по иранскому агентству IRNA).

При этом президент сказал, что Иран рассчитывает на мирное сосуществование в регионе. Он считает, что обороноспособность страны будет обеспечивать стабильность и служить помехой для «злых умыслов врагов». Также Масуд Пезешкиан поздравил жителей Ирана с окончанием 12-дневной войны.

Перемирие было согласовано Ираном и Израилем сегодня утром. Однако спустя три часа министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня. Вскоре Израиль уничтожил радар вблизи Тегерана и ударил по двум городам на севере Ирана — Баболю и Бабольсеру. После этого советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что больше атак со стороны Израиля не последует.

Подробнее о сложностях в соблюдении режима прекращения огня — в материале «Дональд Трамп — укротитель львов».

Екатерина Отрашкевич