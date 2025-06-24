В Израиле в результате войны с Ираном погибли 28 человек

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что с начала операции «Народ как лев» против Ирана погибли 28 израильтян. Еще 1472 человека получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Дмитрия Гендельмана Фото: Архив Дмитрия Гендельмана

Как уточнил советник в Telegram-канале, 15 пострадавших остаются в тяжелом состоянии, еще 58 — в состоянии средней тяжести. Он также добавил, что в налоговое управление Израиля поступило 38,7 тыс. заявлений о возмещении ущерба. Из них 30,8 тыс. связаны с повреждениями зданий. Всего жилья лишились 15,5 тыс. человек.

Дмитрий Гендельман также сообщил, что за время войны Иран выпустил по территории Израиля 550 ракет и более 1 тыс. беспилотников.

Власти Ирана 24 июня сообщили, что с начала израильской операции в Иране погибли более 600 человек. Ранения получили около 5 тыс. иранцев.

Израиль начал военную операцию против ядерной программы Ирана 13 июня. 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что страны согласились на перемирие. Позже он уточнил, что режим прекращения огня нарушили обе стороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — укротитель львов».