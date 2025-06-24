Иран заявил о 600 погибших из-за ударов Израиля

В результате ударов Израиля по Ирану пострадали почти 5 тыс. человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иранский Минздрав. По его данным, погибли более 600 человек.

Президент США Дональд Трамп сегодня с утра объявил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. И израильские, и иранские власти официально объявили о согласии с инициативой господина Трампа. Однако спустя несколько часов он заявил, что обе страны нарушили договоренность.

О развитии конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».