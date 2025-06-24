Это чем-то похоже на спот

Котировки нефти Brent на спот-рынке опускались ниже $67 за баррель, то есть вернулись к значениям двухнедельной давности, предшествовавшим началу ракетных обстрелов Израилем Ирана. За два дня нефтяные котировки откатились сразу на 14%. Участники рынка спешат зафиксировать прибыль на фоне хрупкого перемирия между двумя ближневосточными странами. В таких условиях участники рынка обращают больше внимания на темы торговых войн и увеличения добычи нефти со стороны ОПЕК+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Снижение цен на нефть, начавшееся в начале недели на фоне мягкого ответа Ирана на бомбовый удар США (см. “Ъ” от 24 июня), во вторник, 24 июня, продолжилось. Согласно данным Investing.com, стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке уже в начале дня опускалась ниже $67 за баррель. После небольшой коррекции (до $69 за баррель) игра на понижение продолжилась, и к 17:30 котировки достигли отметки $66,7 за баррель, обновив минимум с 10 июня.

За два дня цены упали почти на 14% и вернулись к значениям, предшествовавшим не только началу ракетной атаки Израиля на Иран, но и новостям о переговорах США и Китая по торговой сделке.

Активность «медведей» во многом была связана со снижением военной активности на Ближнем Востоке, в том числе после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». Хотя еще днем стороны конфликта и обвинили друг друга в нарушении перемирия, а Израиль даже нанес удары по городам Баболь и Бабольсер, все это было расценено участниками рынка как демонстративные действия, не ведущие к обострению ситуации. С учетом того, что рост цен в предшествующие дни был обусловлен опасением перебоев в поставках нефти, перемирие ведет к снижению вероятности такого сценария. «Ущерба энергетической инфраструктуре региона нанесено не было, не реализовался и сценарий блокировки Ормузского пролива, в итоге премия за риск сократилась»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

Участники рынка не исключают того, что эффект усиливали продажи спекулянтов, которые приобретали сырье в ожидании дельнейшей эскалации. «Вероятно, у рынка были ожидания более значительной эскалации конфликта, которые не оправдались. Резкая фиксация прибыли одних участников торгов могла спровоцировать автоматическое закрытие большого числа других длинных позиций»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

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Пока заявленное перемирие выглядит слишком хрупким, о чем говорят продолжившиеся, хотя и с меньшей интенсивностью, взаимные удары сторон. Тем более что о прекращении огня пока слышно в основном только от президента США. «Стоит тональности заявлений хотя бы немного измениться, и риск-премия в нефти опять пойдет на расширение»,— считает госпожа Рокотянская. Впрочем, как считает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко, новый виток эскалации уже не приведет к сильному росту геополитической премии в цене нефти, так как рынок будет более скептически относиться к действиям сторон.

В случае отсутствия эскалации внимание участников рынка может переключиться на тарифные войны, а также на действия ОПЕК+ по увеличению добычи нефти.

В конце мая участники сделки договорились в июле увеличить совокупную добычу на 411 тыс. баррелей в сутки. «Если картель продолжит поставлять дополнительные объемы нефти на рынок, то это будет оказывать давление на цены»,— отмечает Николай Дудченко. Руслан Клышко отмечает, что Дональд Трамп прямо выступает за дешевую нефть как элемент экономической стратегии. Это усиливает ожидания давления на ОПЕК+ и может способствовать дальнейшему росту предложения. «Если Китай и США смогут достичь соглашения по тарифам, то средняя цена на нефть марки Brent в текущем году не превысит отметки $70–71 за баррель»,— считает Николай Дудченко.

Снижение цен на нефть отразилось на российском фондовом рынке. По итогам дня индекс Московской биржи снизился на 0,4%, до 2745,17 пункта. При этом отраслевой индекс «нефти и газа» опустился на 1,6%. Под давлением оказалась и российская валюта — курс юаня на торгах поднимался выше 11 руб./CNY, однако по итогам дня остановился на отметке 10,92 руб./CNY, на 5 коп. выше закрытия предыдущего дня. В целом рубль слабо реагирует на возросшую волатильность нефтяного рынка, отмечают эксперты. По словам руководителя аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, это связано с тем, что российская валюта «зависит от среднесрочного уровня нефтяных цен, а не краткосрочных колебаний». При этом лаг между уровнем цен на нефть и обменным курсом рубля в условиях внешних ограничений составляет два-три месяца, «поэтому вряд ли стоит рассчитывать на быструю реакцию», указывает он.

Виталий Гайдаев