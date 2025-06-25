Мебель превратилась в недвижимость

Темпы роста числа производителей мебели в России замедляются. В январе—июне на рынок вышло на 16,5% меньше новых компаний, чем в тот же период годом ранее. Это связано со снижением спроса на мебель и ростом конкуренции за покупателей. Выдерживать ее все реже удается небольшим компаниям, усугубляет ситуацию рост импорта, что в свою очередь приводит к избытку предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С января по середину июня 2025 года в России было зарегистрировано 2,54 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, основной вид деятельности которых производство мебели, подсчитал сервис проверки контрагентов Rusprofile. Год к году показатель сократился на 16,5%. 78 структур, начавших работу в этом году, уже ликвидированы, еще одна — в процессе, уточняют в Rusprofile. Данные за прошлый год аналитики не привели. В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) говорят, что на рынок выходит меньше компаний.

В общей сложности, согласно Rusprofile, в России 39 тыс. мебельных компаний. За прошлый год их количество выросло на 14,1%, за 2023-й — на 13,6%. Совокупная выручка десяти крупнейших организаций отрасли прибавила за 2024 год 16,2%, до 103,7 млрд руб. Но ситуация на мебельном рынке начала меняться. Согласно Росстату, объем производства мебели в России в январе—апреле этого года сократился на 1,6% год к году. В АМДПР ждут, что за весь год производство упадет на 3% в натуральном выражении. Хотя в деньгах рынок может прибавить 7–8% за счет инфляционного роста цен.

Крупнейшие производители мебели в России в 2024 году* Выйти из полноэкранного режима Компания Выручка (млрд руб.) Прибыль (млрд руб.) ООО «Аскона-Век» 16,88 –0,01 ООО БЗТО 11,07 1,56 ООО «Литвуд» 11,02 0,66 ООО «Мебельная фабрика Мария» 10,71 –0,22 ООО «Бюрократ» 10,49 3,00 ООО «Орма групп» 9,96 0,24 ООО «Живые диваны» 9,46 0,25 ООО «Король диванов» 8,78 0,10 ООО «Люссонелла» 8,12 0,60 АО «ОЗ Микрон» 7,21 1,27 Открыть в новом окне *По объему выручки. Источник: Rusprofile.

Спрос на мебель снижается, констатирует основатель Divan.ru Антон Макаров. Он считает, что компании активнее конкурируют за оставшихся клиентов. Это продиктовано снижением спроса на жилье. Согласно Росреестру, в апреле в Москве было зарегистрировано 6,6 тыс. сделок на первичном рынке и 11,4 тыс. на вторичном. Год к году значения сократились на 17% и 13% соответственно. Это привело к общему снижению активности проведения ремонтных работ и спроса на DIY-товары. Рост рынка последних в этом году может замедлиться в два раза (см. “Ъ” от 16 апреля).

Гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов считает важным фактором снижения спроса низкую доступность кредитов: «У многих производителей кухонь, корпусной мебели и спальных гарнитуров до 70% шли с привлечением займов». В условиях высокой ключевой ставки многие потребители, по мнению господина Макарова, предпочитают копить средства, а не вкладывать их в мебель.

Тенденция накладывается на увеличение импорта. Согласно АМДПР, в прошлом году объем поставок из недружественных стран прибавил 7,1%, достигнув 30 млрд руб. Прогноз на текущий год — 40 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 апреля). Для российских производителей большинство экспортных направлений закрыто, им приходится реализовывать свою продукцию преимущественно внутри страны, замечает гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов. Вместе с возросшим импортом это, по его словам, привело к затовариванию внутреннего рынка.

Тимур Иртуганов замечает, что в мебельной отрасли продолжается процесс консолидации. Это может приводить к снижению числа компаний. «Небольшие производства не в силах закрывать потребности клиентов и найти свободные ниши для дальнейшего роста»,— поясняет директор по маркетингу Mr.Doors Андрей Казаков. Он добавляет, что рынок постепенно выходит на плато после этапа бурного развития. В предыдущие годы темпы роста числа компаний, по его мнению, были аномально высокими.

Андрей Казаков связывает дальнейшие перспективы мебельного рынка с темпами жилищного строительства. Прогнозы в отношении последних остаются неутешительными. На полях Петербургского международного экономического форума гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что ввод многоквартирных домов в этом году будет на уровне 30–35 млн кв. м. Это самое низкое значение с 2016 года.

Владимир Комаров