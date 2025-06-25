Мебель превратилась в недвижимость
На мебельный рынок выходит все меньше производителей
Темпы роста числа производителей мебели в России замедляются. В январе—июне на рынок вышло на 16,5% меньше новых компаний, чем в тот же период годом ранее. Это связано со снижением спроса на мебель и ростом конкуренции за покупателей. Выдерживать ее все реже удается небольшим компаниям, усугубляет ситуацию рост импорта, что в свою очередь приводит к избытку предложения.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
С января по середину июня 2025 года в России было зарегистрировано 2,54 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, основной вид деятельности которых производство мебели, подсчитал сервис проверки контрагентов Rusprofile. Год к году показатель сократился на 16,5%. 78 структур, начавших работу в этом году, уже ликвидированы, еще одна — в процессе, уточняют в Rusprofile. Данные за прошлый год аналитики не привели. В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) говорят, что на рынок выходит меньше компаний.
В общей сложности, согласно Rusprofile, в России 39 тыс. мебельных компаний. За прошлый год их количество выросло на 14,1%, за 2023-й — на 13,6%. Совокупная выручка десяти крупнейших организаций отрасли прибавила за 2024 год 16,2%, до 103,7 млрд руб. Но ситуация на мебельном рынке начала меняться. Согласно Росстату, объем производства мебели в России в январе—апреле этого года сократился на 1,6% год к году. В АМДПР ждут, что за весь год производство упадет на 3% в натуральном выражении. Хотя в деньгах рынок может прибавить 7–8% за счет инфляционного роста цен.
Крупнейшие производители мебели в России в 2024 году*
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*По объему выручки.
Источник: Rusprofile.
Спрос на мебель снижается, констатирует основатель Divan.ru Антон Макаров. Он считает, что компании активнее конкурируют за оставшихся клиентов. Это продиктовано снижением спроса на жилье. Согласно Росреестру, в апреле в Москве было зарегистрировано 6,6 тыс. сделок на первичном рынке и 11,4 тыс. на вторичном. Год к году значения сократились на 17% и 13% соответственно. Это привело к общему снижению активности проведения ремонтных работ и спроса на DIY-товары. Рост рынка последних в этом году может замедлиться в два раза (см. “Ъ” от 16 апреля).
Гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов считает важным фактором снижения спроса низкую доступность кредитов: «У многих производителей кухонь, корпусной мебели и спальных гарнитуров до 70% шли с привлечением займов». В условиях высокой ключевой ставки многие потребители, по мнению господина Макарова, предпочитают копить средства, а не вкладывать их в мебель.
Тенденция накладывается на увеличение импорта. Согласно АМДПР, в прошлом году объем поставок из недружественных стран прибавил 7,1%, достигнув 30 млрд руб. Прогноз на текущий год — 40 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 апреля). Для российских производителей большинство экспортных направлений закрыто, им приходится реализовывать свою продукцию преимущественно внутри страны, замечает гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов. Вместе с возросшим импортом это, по его словам, привело к затовариванию внутреннего рынка.
Тимур Иртуганов замечает, что в мебельной отрасли продолжается процесс консолидации. Это может приводить к снижению числа компаний. «Небольшие производства не в силах закрывать потребности клиентов и найти свободные ниши для дальнейшего роста»,— поясняет директор по маркетингу Mr.Doors Андрей Казаков. Он добавляет, что рынок постепенно выходит на плато после этапа бурного развития. В предыдущие годы темпы роста числа компаний, по его мнению, были аномально высокими.
Андрей Казаков связывает дальнейшие перспективы мебельного рынка с темпами жилищного строительства. Прогнозы в отношении последних остаются неутешительными. На полях Петербургского международного экономического форума гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что ввод многоквартирных домов в этом году будет на уровне 30–35 млн кв. м. Это самое низкое значение с 2016 года.