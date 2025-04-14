Мебельщики держатся за свои кресла

Российские производители мебели заметили тенденцию к восстановлению поставок из-за рубежа. Для защиты внутреннего рынка они пытаются убедить власти ввести заградительные пошлины на импорт из недружественных стран. Иначе рост спроса на мебель из Италии и Германии может привести к снижению объемов производства. Но представлена такая продукция преимущественно в премиальном сегменте, а наличие конкуренции способствует развитию отрасли, напоминают на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) в конце марта обратилась в Минпромторг, предложив ввести заградительные пошлины на импортную мебель из недружественных стран, рассказали “Ъ” в организации. Их размер там не конкретизировали. Для обсуждения ставок АМДПР предлагает создать рабочую группу, куда войдут Минпромторг, Федеральная таможенная служба (ФТС) и компании отрасли.

В Минпромторге “Ъ” пояснили, что обращение мебельщиков пока не получено. Но вопрос пошлин на импортную мебель министерство готово рассмотреть в рамках рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. В ФТС также обратили внимание на то, что такие обсуждения ведутся на уровне подкомиссии по таможенному регулированию. Отдельная рабочая группа будет дублировать ее функции, считают в ведомстве.

Поставки импортной мебели в России сокращались под давлением санкций и логистических ограничений. Если в 2021 году объем ее продаж достигал 184 млрд руб., то по итогам 2023 года сократился на 30,4%, до 128 млрд руб., говорят в АМДПР. Тогда продукция из недружественных стран составила 22% (28 млрд руб.) от этого объема. Данных за 2024 год в организации еще нет. Но президент АМДПР Александр Шестаков говорит, что объем реализации мебели из недружественных стран, в том числе из Италии и Германии, за прошлый год превысил 30 млрд руб. Пошлина на импортную мебель, включая страны Евросоюза, по его словам, небольшая — 9–12%.

Отсутствие прямых санкций и сохраненные логистические цепочки позволили иностранным компаниям восстановить поставки, считает господин Шестаков. Он не исключает, что к концу 2025 года продажи мебели из недружественных стран вырастут до 40 млрд руб. Это, по мнению АМДПР, может привести к снижению внутреннего производства. Его объем в 2024 году составил 75,8 млн штук в натуральном выражении и 522 млрд руб. в денежном. Год к году значения выросли на 12,6% и 17,3% соответственно. В прогноз на 2025 год мебельщики закладывают замедление развития рынка. В денежном выражении его оборот может прибавить лишь 6%, до 553 млрд руб.

Компенсировать выпадающий объем за счет экспорта мебельщики не смогут. На российскую продукцию даже в ряде дружественных стран пошлины 30–60%, а в недружественные поставки запрещены, поясняет Александр Шестаков. Сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий тоже поддерживает введение пошлин для защиты российских производителей, хотя и сомневается, что зарубежные игроки вернут себе существенную долю рынка. Российские компании уже накопили достаточный запас прочности и лояльности потребителей, убежден он. СЕО divan.ru Антон Макаров замечает, что импорта мало в сегменте доступной мебели, но покупатели премиальной продукции традиционно ориентированы на Италию. 8–13 апреля на отраслевой выставке Salone del mobile Milano было множество россиян, говорит он.

Господин Макаров не исключает, что позиции зарубежной продукции упрочатся в случае дальнейшего укрепления рубля. Хотя в SberCIB ранее называли этот сценарий маловероятным: постепенный рост импорта будет давить на рубль. На второй квартал аналитики прогнозировали курс на уровне 90 руб. за доллар, на конец года — 95 руб. Директор категории «Кухни» компании «Лемана ПРО» Наталья Новикова говорит, что доля российских товаров в сети сейчас составляет 72%, в перспективе ее планируется довести до 80%.

Введение заградительных пошлин для импортной мебели Антон Макаров считает избыточной мерой. «Здоровая конкуренция подстегивает развитие индустрии и стимулирует производителей конкурировать продуктом, качеством и сервисом, что в долгосрочной перспективе всегда сказывается позитивно на отрасли»,— рассуждает он. Проблемы российских мебельщиков, по мнению эксперта, в большей степени продиктованы общим охлаждением экономики за счет высокой стоимости кредитования и ростом издержек. Последние два года активно дорожала логистика, аренда складов, ощущается дефицит рабочей силы и проч., перечисляет господин Макаров.

Владимир Комаров